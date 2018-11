​George Russell heeft zich zaterdag verzekerd van het kampioenschap in de Formule 2. De Britse coureur, die volgend jaar voor Williams in de Formule 1 rijdt, won de eerste race van het afsluitende Grand Prix-weekend en dat volstond voor de titel. Nyck de Vries werd als vierde afgevlagd in Abu Dhabi.

De twintigjarige Russell had genoeg aan een achtste plek en zou zich ook kampioen mogen noemen als zijn enige overgebleven concurrent Alexander Albon niet zou winnen op het Yas Marina Circuit.

Toen de Britse Thai Albon bij de start al op grote achterstand kwam te rijden na een zware crash tussen Nirei Fukuzumi en Nicholas Latifi, wist de ART Grand Prix-coureur al dat hij zo goed als zeker was van de Formule 2-titel.

Russell, die van poleposition was begonnen, kon de race vervolgens onbedreigd uitrijden en sloot zijn debuutjaar in de opstapklasse voor de Formule 1 zo af als nummer één. Vorig jaar was de jonge Brit al de beste in de GP3 Series.

De Vries rijdt even aan kop, maar wordt vierde

De Vries startte in Abu Dhabi vanaf P2, maar nam al vroeg de leiding over van Russell. In de tiende ronde moest de 23-jarige Fries de virtuele koppositie weer afstaan aan de Brit. De Italiaan Luca Ghiotti reed ook nog even vooraan, maar viel na een pitstop weer terug in de stand.

Russell vond de Rus Artem Markelov en Ghiotto naast zich op het podium. De Italiaan reed in de slotfase Prema-coureur De Vries nog voorbij. Albon moest zich uiteindelijk tevredenstellen met de veertiende plek. Zondag volgt ook nog een sprintrace op het Yas Marina Circuit.

Russell gaat bij Williams duo vormen met Kubica

Volgend jaar bemant Russell een van de stoeltjes van Williams in de Formule 1. Hij gaat een duo vormen met de Pool Robert Kubica, die acht jaar na een zware crash als rallyrijder terugkeert in de koningsklasse van de autosport.

Vorig jaar kroonde Charles Leclerc zich tot Formule 2-kampioen. De jonge Monegask maakte vervolgens ook de stap naar de Formule 1 en dwong in zijn eerste jaar achter het stuur van Sauber direct een transfer naar Ferrari af, waar hij het stoeltje van de Finse veteraan Kimi Räikkönen overneemt.