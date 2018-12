Max Verstappen is niet tevreden met zijn zesde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De coureur van Red Bull Racing weet zijn matige optreden aan te warme banden.

"Het was fijner geweest om wat meer voorin te starten", zei Verstappen tegen Ziggo Sport na de kwalificatie waarin Lewis Hamilton poleposition greep.

"Het had in ieder geval beter gekund. Ik denk dat we morgen nog wel een kansje hebben, ook al moet ik op de hypersofts starten. Maar we zien het morgen wel."

Al tijdens Q2 kwam Verstappen in de problemen, omdat hij op de ultrasoftbanden aanvankelijk buiten de top tien belandde. Hij kon zich in de laatste stint op de hypersofts wel in de top tien scharen, maar moet daardoor zondag wel op snellere banden dan de vijf coureurs voor hem van start.

Daardoor zal hij normaal gesproken eerder een pitstop moeten maken dan Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen en Daniel Ricciardo, die in de laatste race van het jaar voor hem mogen starten.

'Banden achter gleden steeds weg'

"De ultrasofts waren te warm en gleden achter steeds weg", keek Verstappen terug op de kwalificatie. "We moesten de banden af laten koelen, maar toen ik weer terugkwam op de baan, waren ze zelfs vijf graden warmer."

Ook in Q3 waren de banden te warm naar de zin van Verstappen. Hij zette in zijn eerste ronde de zesde tijd neer en brak zijn tweede ronde voortijdig af.

"De banden waren nog steeds te warm en ik bleef maar glijden in de bochten. Het laatste rondje was klote, dus ik hield er lekker mee op."

Verstappen maakt nog kans op derde plek in WK-stand

De 21-jarige Verstappen had in Abu Dhabi de laatste kans om de jongste coureur ooit op poleposition te worden. Het record blijft nu in handen van Vettel.

Verstappen strijdt in het Midden-Oosten nog met de Finnen Räikkönen en Bottas om de derde plek in de eindstand van het WK. Räikkönen heeft veertien punten voorsprong op Bottas en zeventien op Verstappen.

De race in Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur.