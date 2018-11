Max Verstappen heeft zich zaterdag als zesde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Lewis Hamilton start zondag vanaf poleposition.

De wereldkampioen reed met 1.34,794 een nieuw baanrecord op het Yas Marina Circuit en pakte voor de elfde keer dit seizoen en de 83e keer in zijn carrière pole. Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas noteerde 1.34,956 en staat zondag ook op de eerste startrij.

Verstappen kwam niet verder dan 1.35,589. De coureur van Red Bull Racing maakte zijn laatste ronde niet af, omdat hij na de eerste sector al zo ver achter lag dat een verbetering van zijn eerdere rondetijd onmogelijk was.

Het Ferrari-duo Sebastian Vettel (1.35,125) en Kimi Räikkönen (1.35,365) en Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo (1.35,401) waren sneller dan de Nederlander.

Vettel behoudt record van jongste coureur op pole

De 21-jarige Verstappen had in Abu Dhabi de laatste kans om de jongste coureur ooit op poleposition te worden. Het record blijft nu in handen van Vettel.

Verstappen moet de race zondag op hypersoftbanden beginnen, omdat hij er in Q2 niet in slaagde een snelle rondetijd neer te zetten op de ultrasofts. De andere coureurs in de top zes beginnen wel op ultrasoftbanden en zullen waarschijnlijk later een pitstop hoeven te maken dan de Nederlander.

Alonso zet Vandoorne op 21-0-achterstand

Fernando Alonso, die in Abu Dhabi zijn 312e en laatste Grand Prix rijdt, wist ook in de laatste kwalificatie van het jaar zijn ploeggenoot Stoffel Vandoorne te verslaan. De 37-jarige Spanjaard mag zondag als vijftiende van start, terwijl de Belg zich als achttiende kwalificeerde.

Daardoor staat het in de interne kwalificatiestrijd binnen McLaren nu 21-0 in het voordeel van de afzwaaiende Alonso.

Verstappen strijdt met Finnen om derde plek in WK-stand

Hamilton en Mercedes hebben zich dit seizoen al verzekerd van de wereldtitels bij de coureurs en constructeurs. Verstappen strijdt in het Midden-Oosten nog met de Finnen Räikkönen en Bottas om de derde plek in de eindstand van het WK.

Räikkönen heeft veertien punten voorsprong op Bottas en zeventien op Verstappen. Bottas won de race in Abu Dhabi vorig jaar, Mercedes wist zelfs de laatste vier edities te winnen.

De race in Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur.