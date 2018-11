Max Verstappen heeft zaterdag in de laatste vrije training van het jaar de vierde tijd genoteerd. De snelste tijd in de oefensessie in Abu Dhabi was voor wereldkampioen Lewis Hamilton.

De Brit begint daardoor met een goed gevoel aan de kwalificatie, die zaterdag om 14.00 uur van start gaat. De coureur van Mercedes reed met 1.37,176 de snelste tijd van het weekend.

Verstappen noteerde 1.37,747 als snelste rondetijd en moest behalve Hamilton ook het Ferrari-duo Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel voorlaten. De training verliep niet vlekkeloos voor de Limburger, want hij ondervond in de beginfase problemen met de accu in zijn Red Bull.

Technisch probleem voor Ricciardo

Achter Verstappen noteerde Bottas namens Mercedes de vijfde tijd, voor Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo. Alle coureurs in de top zes reden hun snelste ronde op hypersoftbanden.

De Red Bull van Ricciardo kwam kort voor het einde stil te staan met een technisch probleem. Kort daarna was er een touché tussen Haas-coureur Romain Grosjean en Pierre Gasly van Toro Rosso.

In het begin van de training raakte Charles Leclerc met zijn Sauber een muur, waardoor hij zijn gehele achtervleugel verloor.

Verstappen heeft in Abu Dhabi laatste kans op polerecord

Vrijdag had Verstappen nog de snelste tijd genoteerd in de eerste training (1.38,491). In de tweede sessie verbeterde hij zich tot 1.37,280 en was alleen Bottas sneller.

Dit weekend heeft de 21-jarige Verstappen voor de laatste keer de kans om de jongste coureur ooit op poleposition te worden. Als hij daar niet in slaagt, dan behoudt Vettel het record.

Verstappen strijdt op het Yas Marina Circuit nog om de derde plek in de WK-stand. Räikkönen bezet die plek nu met een voorsprong van veertien punten op Bottas en zeventien op de Limburger.

Mercedes wist de laatste vier edities van de race in Abu Dhabi te winnen. De lichten gaan zondag om 14.10 uur op groen voor de laatste race van 2018.