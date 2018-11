Stewards van de Grand Prix van Abu Dhabi hebben zaterdag een protest van Haas tegen Force India afgewezen. Daardoor behoudt Force India de WK-punten.

Haas vond dat Force India niet aan de FIA-reglementen voldeed. Na een herstart in augustus onder de naam Racing Point Force India maakt het team nog altijd gebruik van hetzelfde materiaal.

Het Amerikaanse team diende donderdag een officieel protest hiertegen in, maar vindt geen gehoor bij de wedstrijdleiding in Abu Dhabi, waar zondag de laatste race van het jaar wordt verreden.

"Racing Point Force India is op 23 augustus erkend als een constructeur in de Formule 1", melden de stewards in een verklaring. "Het team is daarbij een superlicentie verstrekt door de FIA en voldoet aan alle eisen die de federatie stelt."

Force India staat zevende in WK-stand

Na de herstart in augustus moest Force India - dat van een faillissement gered werd door de Canadese miljardair Lawrence Stroll - weer op nul punten beginnen in de WK-stand voor constructeurs. Het vernieuwde team bleef gebruikmaken van alle faciliteiten, materialen en het coureursduo Sergio Pérez en Esteban Ocon.

Het nieuwe Force India pakte de afgelopen maanden 48 punten, waarmee het team zevende staat in de WK-stand. Haas bezet met negentig punten de vijfde plek.

"Het draait ons alleen om geld", zegt teambaas Guenther Steiner van Haas tegen Sky Sports. "Wij willen niet per se meer geld, maar we willen wel dat de regels gelijk zijn voor iedereen."

Haas kreeg in zijn eerste twee jaar in de Formule 1 geen prijzengeld uitgekeerd. Steiner: "Volgens onze opinie is Force India een nieuw team, daar wilden we duidelijkheid over."

Haas kon nog beroep aantekenen tegen het besluit van de stewards. Het is nog onbekend of het team van die mogelijkheid gebruikmaakt.

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur.