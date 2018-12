Max Verstappen kijkt vrijdag tevreden terug op de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De 21-jarige coureur van Red Bull klokte achtereenvolgens de eerste en de tweede tijd.

"De auto werkt hier nog iets beter dan verwacht", zei Verstappen na de tweede training tegen het AD.

Verstappen kwam 's ochtends tot 1.38,491 op het Yas Marina Circuit en verbeterde die tijd in de middag tot 1.37,280. Alleen Mercedes-coureur Valtteri Bottas was toen iets sneller. Het verschil bedroeg slechts 44 duizendsten.

"Het was een positieve dag, met weinig problemen. De auto lijkt prima te werken in de korte en de lange runs. Altijd fijn om het weekend zo af te trappen", aldus Verstappen.

In de tweede training ging Verstappen iets te hard door bocht twintig, waardoor hij te wijd uitkwam en met de onderkant van zijn auto over de curbstones schuurde. "Ik begrijp waarom die daar liggen, want je wilt niet te wijd gaan op dat punt. Ik ging er nu een stuk overheen, maar dat kan gebeuren. Ik denk dat het voor de race geen problemen gaat opleveren."

'Wij kunnen voordeel halen uit banden'

De banden krijgen door de warmte veel te verduren in Abu Dhabi en kunnen daarom een belangrijke rol gaan spelen in het komende weekend, erkent ook Verstappen.

"Dat wordt zeker worstelen voor iedereen, maar daar zijn wij altijd wel goed in. Ik weet zeker dat we daar wel wat voordeel uit kunnen halen."

Verstappen krijgt zaterdag in Abu Dhabi zijn laatste kans om de jongste coureur ooit op poleposition te worden. Als de Limburger daar niet in slaagt, dan behoudt Vettel het record.

"Normaal gezien ga ik dat record niet meer halen. We moeten ons hier op de race concentreren. Of er een podiumplek inzit? Het is moeilijk inhalen hier, dus ik durf het nu nog niet te zeggen."

Resterend programma GP Abu Dhabi Zaterdag 11.00 uur: Derde training

Zaterdag 14.00 uur: Kwalificatie

Zondag 14.10 uur: Race

