Max Verstappen heeft vrijdagmiddag de tweede tijd neergezet bij de tweede training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. 's Ochtends noteerde de coureur van Red Bull nog de snelste tijd in de eerste oefensessie.

In de middagtraining verbeterde Verstappen zijn ochtendtijd met ruim een seconde tot 1.37,280. Toch wist Valtteri Bottas op het Yas Marina Circuit een iets snellere rondetijd (1.37,236) te rijden.

Achter Bottas en Verstappen zette Red Bull-coureur Daniel Ricciardo de derde tijd neer. De top zes werd gecompleteerd door wereldkampioen Lewis Hamilton en het Ferrari-duo Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel.

De verschillen in de top waren erg klein, Vettel gaf als nummer zes slechts 0,333 seconde toe op Bottas. Alle coureurs reden hun snelste ronde op hypersoftbanden.

Het begin van de middagtraining verliep niet probleemloos voor Verstappen. De onderkant van zijn Red Bull schuurde enkele meters over de curbstones en even later klaagde Verstappen over accuproblemen, waarna hij enige tijd de pitstraat in dook.

Bottas op jacht naar eerste zege in 2018

Bottas won de race in Abu Dhabi vorig jaar, maar heeft dit seizoen nog geen enkele zege op zijn naam staan.

Als de Fin het jaar zonder overwinning afsluit, dan is hij pas de tweede ploeggenoot van een wereldkampioen sinds 1994 die geen enkele race weet te winnen. Dat overkwam alleen Rubens Barrichello in 2001 (toen Michael Schumacher kampioen werd namens Ferrari) en Mark Webber in 2013 (toen Vettel de titel pakte voor Red Bull).

Zaterdag tijdens de kwalificatie heeft de 21-jarige Verstappen zijn laatste kans om de jongste coureur ooit op poleposition te worden. Als de Limburger daar niet in slaagt, behoudt Vettel het record.

Verstappen strijdt met Finnen om derde plek in WK

Verstappen strijdt in het Midden-Oosten nog met Räikkönen en Bottas om de derde plek in de WK-stand. De coureur van Ferrari heeft veertien punten meer dan Bottas en zeventien meer dan Verstappen.

Verstappen presteerde in Abu Dhabi nooit beter dan zijn vierde plaats in 2016. Vorig jaar eindigde de Limburger als vijfde.

De laatste vier edities van de Grand Prix in Abu Dhabi werden gewonnen door Mercedes.