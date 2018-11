Esteban Ocon is komend jaar de reservecoureur van Mercedes. Dat heeft teambaas Toto Wolff vrijdag bevestigd in Abu Dhabi, waar zondag de laatste Grand Prix van het jaar wordt verreden.

"Het plan met Esteban is duidelijk", zegt Wolff tegen Motorsport. "Hij komt erg dicht bij het Mercedes-team te staan en zal onze derde coureur worden."

Het team van Mercedes heeft nog niet officieel bevestigd dat Ocon in 2019 bij de Duitse renstal aan de slag gaat. De 22-jarige Fransman geldt als een protégé van Wolff en reed dankzij de Oostenrijker de afgelopen tweeënhalf jaar in de Formule 1 bij Manor en Force India.

Bij Force India is komend seizoen geen plaats meer voor Ocon. De verwachting is dat Lance Stroll zijn stoeltje inneemt, nadat zijn vader en miljardair Lawrence Stroll het team redde van een faillissement. Pascal Wehrlein, de huidige reservecoureur van Mercedes, stapt komende winter over naar de Formule E.

"Esteban gaat af en toe voor ons testen", zegt Wolff. "We kijken nog of we hem ook in de testweken in Barcelona bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen in gaan zetten. Hij zal ook veel tijd in de simulator doorbrengen om te zorgen dat hij er klaar voor is."

Ocon mogelijke opvolger Bottas in 2020

Daarmee doelt Wolff mogelijk op 2020, als het contract van tweede coureur Valtteri Bottas (29) afloopt. De Fin wist dit jaar geen enkele race te winnen, terwijl wereldkampioen Lewis Hamilton (33) tien Grands Prix op zijn naam schreef. Hamilton heeft nog een verbintenis tot eind 2021.

"Mercedes en ik zien grote mogelijkheden om in 2020 terug te keren op de grid", zegt Ocon. "Hopelijk gaat dat lukken en kan ik sterker terugkeren dan ik nu al ben. Tot die tijd hoop ik zoveel mogelijk tijd op de circuits door te brengen."

Ocon geldt al jaren als een grote rivaal van Max Verstappen. In 2014 vochten de twee een hevige strijd uit om de titel in de Formule 3, die de Fransman in zijn voordeel besliste.

Twee weken geleden bij de Grand Prix van Brazilië werd Ocon bestraft met een stop and go-penalty, nadat hij als achterblijver de leidende Verstappen aantikte. De Limburger liep daardoor de zege mis en deelde na de race enkele duwen uit aan zijn rivaal.

Dit weekend rijdt Ocon in Abu Dhabi de vijftigste Grand Prix uit zijn loopbaan.