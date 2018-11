Max Verstappen en zijn collega's kwamen vrijdag in actie bij de eerste trainingen voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander was de snelste in de eerste oefensessie en noteerde de tweede tijd in de tweede training. Lees in het liveblog alle gebeurtenissen terug.

Verslaggevers Joost Nederpelt en Mark Leene blikken vooruit op de laatste Grand Prix van dit seizoen. Verstappen: 'Auto werkt nog beter dan verwacht'

Max Verstappen zette vandaag de eerste en tweede tijd neer bij de twee vrije trainingen in Abu Dhabi. De Nederlander is dan ook tevreden. "Een positieve dag, met weinig problemen. De auto lijkt prima te werken in de korte en de lange runs. Misschien nog wel iets beter dan we verwacht hadden. Altijd fijn om het weekend zo af te trappen", zegt Verstappen tegen diverse media.

FINISH - Max Verstappen besluit een sterke tweede vrije training in Abu Dhabi als tweede. Alleen Mercedes-coureur Valtteri Bottas is sneller dan de Nederlander. Daniel Ricciardo eindigt als derde, Lewis Hamilton wordt vierde.

Nog 7 min - Nog maar eens de stand:

Valtteri Bottas Max Verstappen Daniel Ricciardo Lewis Hamilton Kimi Räikkönen Sebastian Vettel Romain Grosjean Nico Hülkenberg Kevin Magnussen Esteban Ocon



Nog 16 min - Wat de longruns betreft is Verstappen ongenaakbaar. De Red Bull-coureur rijdt op de oudste banden constant de snelste rondetijden.

Een groot aantal coureurs meldt dat de voorbanden een stuk sneller slijten dan de achterbanden. Dat kan zondag tijdens de race problemen opleveren. 'Bandenfluisteraar' Max Verstappen behoort niet tot die groep. "De banden voelen nog steeds oké aan", zegt de Nederlander, die al twaalf rondes op de zachtste hypersoftband rijdt.

Nog 30 min - De stand:

Valtteri Bottas Max Verstappen Daniel Ricciardo Lewis Hamilton Kimi Räikkönen Sebastian Vettel Romain Grosjean Nico Hülkenberg Kevin Magnussen Esteban Ocon



De eerste voorzichtige conclusie in Abu Dhabi is dat Red Bull Racing meer competitiever is dan het team vooraf had verwacht. Max Verstappen temperde voorafgaand aan dit weekend de verwachtingen door te zeggen dat een podium op het Yas Marina Circuit normaal gesproken te hooggegrepen zou zijn. De Red Bulls doen wat rondetijden betreft nauwelijks onder voor de Ferrari's en Mercedessen.

Nog 36 min - De teams beginnen aan de longruns. Tijden worden daarom voorlopig niet meer verbeterd.

Nog 44 min - Verstappen verbetert zijn tijd, maar niet zijn positie. De Nederlander blijft steken op P2.

Nog 48 min - Verstappen gaat iets te wijd in de laatste bocht, maar klimt alsnog naar P2! De Nederlander nadert de tijd van Bottas tot op een halve tiende.

Nog 50 min - Verstappen meldt zich op het asfalt en begint aan een snelle ronde.

Nog 54 min - De stand:

Kimi Räikkönen Sebastian Vettel Romain Grosjean Nico Hülkenberg Carlos Sainz Daniel Ricciardo Valtteri Bottas Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc



Nog 56 min - Ferrari schroeft het tempo op. Räikkönen klokt de snelste tijd, voor Vettel en Ricciardo. Verstappen staat met een vijfde tijd in de pits.

Nog 63 min - Ricciardo klimt naar P1. De Australiër is met 1.38,582 nipt sneller dan Bottas. Verstappen zakt naar de derde plaats.

Nog 71 min - Dat gaat maar net goed! Verstappen gaat iets te wijd en glijdt met zijn vloer over de kerbstones heen. De Red Bull-coureur vervolgt zijn weg en rijdt rustig naar de pits.

Nog 75 min - Verstappen zet in zijn eerste getimede run de tweede tijd neer. De Nederlander is twee tienden langzamer dan Bottas.

Nog 77 min - Romain Grosjean verremt zich. Hij komt met de schrik vrij, omdat het Yas Marina Circuit over honderden meterslange uitloopstroken beschikt.

Nog 78 min - Terwijl Bottas de snelste tijd noteert, meldt Verstappen zich op het asfalt.

Beide Ferrari-coureurs zetten op supersofts, de langzaamste band dit weekend, direct een tijd neer. Kimi Räikkönen leidt, voor Sebastian Vettel. Max Verstappen is nog niet op het asfalt verschenen.

Nog 90 min - Groen! De laatste vrijdagtraining van het seizoen gaat van start.

Omdat de tweede sessie op hetzelfde tijdstip als morgen de kwalificatie en zondag de race wordt gehouden, is deze training de belangrijkste van het weekend. De omstandigheden zullen morgen en zondag identiek zijn.

Om 14.00 uur gaat in Abu Dhabi de laatste vrijdagtraining van het seizoen van start. Kan Verstappen zijn goede vorm uit de eerste sessie een passend vervolg geven? De Nederlander was vanmorgen verreweg de snelste.

Mercedes-baas: 'Ocon in 2019 reservecoureur'

Esteban Ocon wordt in 2019 de test- en reservecoureur van Mercedes, zo bevestigt teambaas Toto Wolff in gesprek met Motorsport.com. "Hij zal een hoop simulatorwerk gaan verrichten zodat hij klaar is als er een kans komt", aldus Wolff. Ocon is dit seizoen rijder van Force India en maakt al een paar jaar deel uit van het opleidingsprogramma van Mercedes.