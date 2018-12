Met de Grand Prix van Abu Dhabi komt er zondag na in totaal acht jaar een einde aan de periode van Kimi Räikkönen bij Ferrari. De Fin, die volgend jaar voor Sauber rijdt, verwacht geen zwaar afscheid en kijkt met een trots gevoel terug op zijn tijd bij de Italiaanse renstal.

"Ik ben niet verdrietig, want daar is geen reden voor", zei Räikkönen in aanloop naar de slotrace van het seizoen. "Ferrari en ik zullen nog steeds in de paddock aanwezig zijn, dus heel veel verandert er niet. We blijven vrienden."

De 39-jarige Räikkönen stapte in 2007 van McLaren over naar Ferrari en veroverde in zijn eerste seizoen bij de 'Scuderia' direct zijn eerste en tot dusver enige wereldtitel. Hij trok de deur twee jaar later achter zich dicht, maar keerde in 2014 terug bij Ferrari.

"Ik heb Ferrari al eens verlaten, dus ik weet hoe het voelt om een laatste race te rijden", benadrukte Räikkönen, nog steeds de laatste Ferrari-coureur die een wereldtitel veroverde in de Formule 1.

"Ik ben bij Ferrari wereldkampioen geworden en heb het team aan twee constructeurstitels geholpen. Dat is niet iets wat iedereen kan zeggen. We hebben samen een mooie tijd gehad, maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Daar heb ik veel zin in."

Räikkönen hecht weinig waarde aan derde plek

Sinds zijn terugkeer bij Ferrari in 2014 slaagde Räikkönen er niet meer in mee te strijden om de wereldtitel of beter te presteren dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel. Zowel in 2014, 2015, 2016 als 2017 eindigde de 21-voudig Grand Prix-winnaar buiten de top drie in de WK-stand.

Daar kan Räikkönen dit jaar verandering in brengen, want hij verdedigt als huidige nummer drie een voorsprong van veertien punten op Valtteri Bottas van Mercedes en zeventien op Max Verstappen (Red Bull Racing). Heel veel waarde lijkt Räikkönen overigens niet te hechten aan de derde plek.

"Het zal mijn leven niet veel veranderen. Als ik als derde eindig, moet ik ergens heen reizen voor een aparte prijsuitreiking (7 december naar Sint-Petersburg, red.). Dat betekent meer reizen, dus de derde plek is in dat opzicht vooral iets negatiefs."

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur (Nederlandse tijd). Vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het programma, waarna zaterdag de derde training en de kwalificatie worden afgewerkt.