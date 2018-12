Sergio Pérez heeft het donderdag opgenomen voor zijn teamgenoot Esteban Ocon bij Force India. De Mexicaan vindt dat de Fransman te hard is aangepakt na zijn crash twee weken geleden met Max Verstappen bij de Grand Prix van Brazilië.

"Er was een moment waarop ik dacht dat Esteban te veel risico nam ten opzichte van de raceleider", blikte Pérez in Abu Dhabi met Motorsport.com nog eens terug op het veelbesproken moment.

"Maar aan de andere kant gaf diezelfde raceleider hem ook geen enkele ruimte en kon Esteban dus nergens meer heen om het contact te vermijden."

Verstappen leek in Brazilië in leidende positie hard op weg naar de zege, maar hij werd in de slotfase op het rechte stuk bij start/finish ingehaald door Ocon, waarna de twee in bocht 2 met elkaar in aanraking kwamen.

Lewis Hamilton profiteerde optimaal van de situatie en won de race. Hij hield Verstappen, die met een flink beschadigde vloer in zijn auto kampte, maar net achter zich.

'Het mag zijn reputatie niet schaden'

De 21-jarige Limburger ging gelijk na de race verhaal halen bij Ocon en deelde daarbij wat duwen uit, wat hem een taakstraf van twee dagen opleverde bij de internationale motorsportfederatie FIA.

"Het is natuurlijk niet fraai, maar ik denk dat het zijn reputatie niet mag schaden. Ik vind dan ook dat veel mensen hem de afgelopen weken te hard hebben aangepakt", aldus Pérez.

"Esteban is nog steeds een heel goede coureur. Hij heeft een fout gemaakt, maar weet dat zelf ook. Tegelijkertijd vind ik dat Max ook een fout heeft gemaakt, hij had het incident ook kunnen voorkomen."

'Onderlinge relatie was nooit echt geweldig'

De woorden van Pérez zijn in die zin opvallend, omdat hij en Ocon de afgelopen twee jaar geregeld met elkaar in de clinch lagen, met als dieptepunt de botsing van vorig jaar in de Grand Prix van België.

"Onze onderlinge relatie was nooit echt geweldig, of in ieder geval niet de beste die ik heb gehad met een teammaat", is Pérez eerlijk.

"We zijn allebei professioneel, maar brachten naast de baan weinig tijd met elkaar door. Het was dus wat mat. In het verleden heb ik met andere teamgenoten een betere relatie naast de baan gehad."

De coureurs rijden dit weekeinde in Abu Dhabi de laatste Grand Prix van het seizoen. De race op het Yas Marina Circuit begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd.