Max Verstappen vindt anderhalve week na zijn confrontatie met Esteban Ocon tijdens en na afloop van de Grand Prix van Brazilië nog steeds dat hij niets fout heeft gedaan. De twee coureurs willen het incident graag achter zich laten in aanloop naar de slotrace van het seizoen, zondag in Abu Dhabi.

"Het is jammer dat het zo is gegaan, maar we kunnen het resultaat niet meer veranderen", zei Verstappen donderdag bij de persconferentie, waar hij samen met Ocon en Ferrari-coureurs Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel zat. "Ik heb verder geen problemen met Esteban. Het zijn dingen die gebeuren."

De 21-jarige Verstappen ging in Brazilië aan de leiding toen hij 27 rondes voor het einde een tik kreeg van achterblijver Ocon. Daardoor raakte hij de eerste positie kwijt aan Lewis Hamilton, die de race uiteindelijk won.

Een ziedende Verstappen zocht Ocon na afloop van de race op en gaf de Force India-coureur een paar duwen. Autosportfederatie FIA bestrafte de Nederlander met een taakstraf van twee dagen, maar Verstappen staat nog steeds achter zijn actie.

"Ik zou niet weten wat ik anders had kunnen doen", aldus de Red Bull Racing-coureur. "Wat hadden jullie dan verwacht? Dat ik zijn hand zou schudden en hem zou bedanken voor de tweede plek? Ik raakte een overwinning kwijt, dus eigenlijk vind ik dat ik kalm reageerde. We zijn geen robots, emoties horen erbij."

Ocon staat nog achter mislukte inhaalmanoeuvre

Ocon hield eveneens voet bij stuk in aanloop naar de slotrace in Abu Dhabi. De 22-jarige Fransman heeft geen spijt van zijn inhaalmanoeuvre waarbij hij Verstappen van de baan tikte, maar wil er niet te veel op terugkomen.

"Ik denk dat we verder moeten, want we kunnen het verleden niet veranderen", aldus Ocon, die in Brazilië als veertiende finishte. "We racen al lang tegen elkaar. Het is vaak heel nipt geweest met touchés, maar dat gebeurt."

Hoewel Ocon in 2019 geen stoeltje heeft in de Formule 1 - zijn plek bij Force India gaat waarschijnlijk naar Lance Stroll - maakt hij zich geen zorgen. "Ik zal zeker in de Formule 1-paddock aanwezig zijn. Hopelijk kom ik sterker dan ooit terug. Garanties zijn er niet, kansen wel."

Met nog één race te gaan heeft Verstappen, die in Brazilië voor de tiende keer dit seizoen op het podium eindigde, zicht op de derde plek in de WK-stand. Hij heeft op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi een achterstand van drie punten op Mercedes-coureur Valtteri Bottas en zeventien op Ferrari-rijder Räikkönen.