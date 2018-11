Fernando Alonso heeft nog maar eens gezegd dat het niet ondenkbaar is dat hij in de toekomst terugkeert in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen zwaait zondag af in de Grand Prix van Abu Dhabi.

"Voor nu is het moeilijk om over een comeback na te denken, maar de deur zal in ieder geval op een kier blijven", zei Alonso donderdag op een persconferentie in Abu Dhabi.

"Ik weet niet hoe ik er volgend jaar over denk. Ik heb dit mijn hele leven gedaan, dus misschien zit ik in april of mei volgend jaar wel zó wanhopig op de bank dat ik op de een of andere manier terugkeer."

De 37-jarige coureur van McLaren zei eerder dit jaar ook al dat een rentree in de Formule 1 wat hem betreft tot de mogelijkheden blijft behoren, al benadrukt hij wel dat hij nog altijd vol achter zijn keuze om te stoppen staat.

"Terugkeren is zoals het er nu voor staat niet mijn plan, dus het hangt meer van mezelf af. Als ik terugkeer, is dat niet vanwege een deadline of een afspraak met iemand. Het zal er meer van afhangen hoe ik me volgend jaar voel."

Hamilton: 'Formule 1 zal Alonso missen'

Wereldkampioen Lewis Hamilton schoof donderdag in Abu Dhabi ook aan bij de persconferentie en zei het jammer te vinden dat Alonso afscheid neemt. De twee reden in 2007 samen bij McLaren.

"We hebben samen goede en slechte tijden beleefd", aldus Hamilton. "Fernando bereikte al ongelooflijke dingen voordat ik in de Formule 1 kwam en heeft dat sindsdien ook nog gedaan. Het was een eer om in zijn tijdperk te racen en de sport zal hem missen."

Donderdag maakte McLaren al bekend dat Alonso in Abu Dhabi in een speciale kleurstelling racet; blauw, geel en rood, kleuren die gebaseerd zijn op de helm van de Spanjaard en een eerbetoon aan de Spaanse regio Asturië vormen, zullen op de auto te zien zijn.

Ook zijn Alonso's initialen zichtbaar op de MCL33. Het is voor het eerst sinds 1986 dat een McLaren-auto met een eenmalige kleurstelling zal starten in een Grand Prix.

Alonso volgend jaar in Indy 500

Alonso, die wereldkampioen werd in 2005 en 2006, kondigde eerder deze maand aan dat hij volgend jaar voor de tweede keer op rij aan de start van de Indy 500 staat, de belangrijkste race van het jaar in de Verenigde Staten.

Hij jaagt op de 'Triple Crown of Motorsport', het winnen van de Grand Prix van Monaco, de 24 uur van Le Mans én de Indy 500. Alleen de Brit Graham Hill slaagde ooit in die uitdaging. Alonso won de GP van Monaco al eens en was afgelopen zomer met Toyota de beste in Le Mans.

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd. In de voorgaande edities domineerde Mercedes op het Yas Marina Circuit. Vorig jaar ging de overwinning naar Valtteri Bottas.