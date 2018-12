Fernando Alonso rijdt komend weekend zijn laatste Grand Prix ooit in de Formule 1 en doet dat in een McLaren-auto met een speciale kleurstelling. Blauw, geel en rood zullen terugkomen op de MCL33 van de 37-jarige Spanjaard.

De drie kleuren zijn gebaseerd op de helm van Alonso en vormen een eerbetoon aan de Spaanse regio Asturië, waar Alonso vandaan komt. Verder staan de initialen van Alonso op de auto in de speciale kleuren.

Het is voor het eerst sinds 1986 dat een McLaren-auto met een eenmalige kleurstelling zal starten in een Grand Prix.

"We willen dat Fernando zich heel speciaal voelt tijdens zijn laatste Grand Prix en dit was een van de manieren om dat voor elkaar te krijgen", aldus teambaas Zak Brown van McLaren.

"We hebben samengewerkt met Fernando en de FIA om de auto aan te passen voor deze race. Iedereen vond het een goed plan. Hopelijk geeft dit nog iets extra's om naar uit te kijken voor Fernando in een emotioneel weekend."

Alonso werd wereldkampioen in 2005 en 2006

Alonso beëindigt in Abu Dhabi zijn achttienjarige loopbaan als Formule 1-coureur. De Spanjaard maakte in 2001 bij Minardi zijn debuut en werd in 2005 en 2006 wereldkampioen namens Renault, het team waarvoor hij tussen 2003 en 2006 en in 2008 en 2009 uitkwam. Hij racete ook voor McLaren (2007 en van 2015 tot en met dit seizoen) en Ferrari (2010-2014).

Alonso won in totaal 32 Grands Prix in de Formule 1. Hij stond 97 keer op het podium en veroverde 22 keer poleposition. In zijn tijd bij Ferrari eindigde hij drie keer als tweede in het WK: in 2010, 2012 en 2013. De afgelopen jaren waren zijn resultaten minder. Sinds 2013 won Alonso geen race meer.

Programma GP Abu Dhabi Vrijdag, 10.00 uur:

Eerste vrije training

14.00 uur:

Tweede vrije training

Zaterdag, 11.00 uur:

Derde vrije training

14.00 uur:

Kwalificatie

Zondag, 14.10 uur:

Race

