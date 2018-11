In de laatste race van 2018 hoopt Max Verstappen nog eenmaal voor het podium te gaan. Jan Lammers vertelt je alles wat je moet weten over de Grand Prix van Abu Dhabi.

Lewis Hamilton verzekerde zich in Mexico al van de wereldtitel en twee weken geleden in Brazilië werd Mercedes kampioen bij de constructeurs. In Abu Dhabi wordt daardoor alleen nog voor de troostprijzen gereden.

Verstappen maakt nog kans op de derde plaats in de WK-stand. Hij komt naar het Yas Marina Circuit met een achterstand van drie punten op Valtteri Bottas en zeventien op Kimi Räikkönen. Verstappen zelf liet al meermaals weten dat voor hem alleen de eerste plaats telt. "Het kan me niets schelen of ik tweede, derde, vierde of laatste word."

Lammers snapt die redenering. "Als je in de auto zit, dan race je om te winnen", zegt de voormalig Formule 1-coureur en 24-voudig deelnemer aan de 24 uur van Le Mans. "Je racet niet om een plek in het kampioenschap, dat is alleen het gevolg van je uitslag in de race."

"Stel dat Verstappen op een gegeven moment tweede ligt in Abu Dhabi en dat zou genoeg zijn voor de derde plek in de WK-stand, dan denk ik dat hij nog zou proberen om de race te winnen met het risico dat hij misschien zijn tweede plaats verliest."

Starttijden GP Abu Dhabi Vrijdag 10.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 14.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 11.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 14.00 uur: Kwalificatie

Zondag 14.10 uur: Race

Mercedes oppermachtig in Abu Dhabi

Bottas won de race in Abu Dhabi vorig jaar. Dit seizoen wist de coureur van Mercedes nog geen enkele Grand Prix te winnen.

Het zou pas de derde keer sinds 1994 zijn dat de teamgenoot van een wereldkampioen zonder overwinning blijft. Het overkwam alleen Rubens Barichello in 2001 (toen Michael Schumacher kampioen werd namens Ferrari) en Mark Webber in 2013 (toen Sebastian Vettel de titel pakte voor Red Bull).

Wel moet aangetekend worden dat Bottas dit seizoen twee keer erg dicht bij de zege was. In Azerbeidzjan kreeg hij in leidende positie drie rondes voor het einde een lekke band en in Rusland ontving hij teamorders om Hamilton voorbij te laten gaan.

De kans op een Mercedes-zege in Abu Dhabi is op voorhand erg groot, want het Duitse team wist de laatste vier races te winnen. "Door de twee lange rechte stukken past het circuit goed bij het vermogen van de Mercedes-motor", legt Lammers uit.

Het circuit ligt Ferrari niet erg goed. In de voorgaande negen edities wist het Italiaanse team nooit te winnen of zich op de eerste startrij te kwalificeren. Bij geen enkele andere baan presteerde het team zo matig. Bovendien heeft het team in alle voorgaande races in het oliestaatje slechts elf rondes aan de leiding gereden.

Somber vooruitzicht voor Verstappen

Verstappens beste prestatie in Abu Dhabi is een vierde plek in 2016. Hij wist zich op Yas Marina nog nooit voor zijn teamgenoot te kwalificeren.

De 21-jarige Limburger komt in bloedvorm naar het Midden-Oosten, want in de laatste drie races eindigde hij steeds in de top twee. Naast zijn zege in Mexico waren er tweede plaatsen in de Verenigde Staten en Brazilië, waar hij de zege misliep door toedoen van achterblijver Esteban Ocon.

"Het grote verschil met Brazilië is dat het circuit in Abu Dhabi heel andere bochten heeft", legt Lammers uit. "In Brazilië zijn veel ronde bochten, waar je vanuit de apex uit kunt accelereren en de Red Bull met zijn goede wegligging en tractie veel winst kon boeken."

In Abu Dhabi zijn veel bochten met een hoek van 90 graden, vertelt Lammers. "Dan kom je op hoge snelheid aan, rem je kort en geef je direct weer vol gas. Auto's met een hogere topsnelheid zijn hier in het voordeel."

Winnaars GP Abu Dhabi 2017: Valtteri Bottas (Finland/Mercedes)

2016: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2015: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2012: Kimi Räikkönen (Finland/Lotus Renault)

2011: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/McLaren)

2010: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2009: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

Lammers verwacht dat iedereen alles uit de kast haalt

Lammers verwacht dan ook niet dat Verstappen het de Mercedessen moeilijk gaat maken in de laatste race van het jaar. "Alleen als hij de balans in zijn auto perfect voor elkaar weet te krijgen, dan kan het misschien. Maar zelfs dan wordt het lastig om het voordeel dat Mercedes op de rechte stukken heeft helemaal goed te maken in de bochten."

Hoewel er voor de meeste teams en coureurs weinig meer op het spel staat, verwacht Lammers een mooie race. "Iedereen zal nog een keer alles uit de kast willen halen. De meeste coureurs zijn bevrijd van druk en kunnen ontspannen racen, omdat de prijzen verdeeld zijn."

Enkele coureurs nemen in Abu Dhabi afscheid van de Formule 1, onder wie tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Lammers denkt dat ook Stoffel Vandoorne, Marcus Ericsson, Brendon Hartley en Esteban Ocon misschien wel hun laatste race in de Formule 1 rijden."

"Zij willen dat natuurlijk netjes afsluiten en zich nog een keer van hun beste kant laten zien", zegt Lammers. "Datzelfde geldt voor Daniel Ricciardo en Räikkönen, die hun laatste race bij Red Bull en Ferrari rijden en op een goede manier willen eindigen."