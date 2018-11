Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat de Formule 1-fans zondag bij de Grand Prix van Abu Dhabi aan hun trekken komen. De Oostenrijker voorspelt een aantrekkelijke race, omdat de strijd om de titel al is beslist.

Namens Mercedes verzekerde Lewis Hamilton zich van zijn vijfde kampioenschap en het Duitse team veroverde bovendien de constructeurstitel, waardoor er weinig meer op het spel staat op het Yas Marina Circuit.

"Het is de laatste race van 2018 en we willen er een mooie show van maken voor de fans die ons het hele jaar gesteund hebben. De druk van het kampioenschap is eraf, dus in deze race gaan alle remmen los", voorspelt Wolff in gesprek met Motorsport.com.

"Onze auto heeft dit seizoen tien races gewonnen en we willen er uiteraard nog één aan toevoegen. Vooral voor Valtteri Bottas, die door pure pech en teamorders nog niet gewonnen heeft."

Bottas, die vorig jaar won in Abu Dhabi, beleefde dit seizoen onder meer in Rusland een pijnlijk moment. Terwijl hij aan de leiding ging, kreeg hij teamorders om Hamilton te laten passeren. De Fin gehoorzaamde, maar had het na afloop zichtbaar moeilijk met de situatie.

Programma GP Abu Dhabi Vrijdag, 10.00 uur:

Eerste vrije training

14.00 uur:

Tweede vrije training

Zaterdag, 11.00 uur:

Derde vrije training

14.00 uur:

Kwalificatie

Zondag, 14.10 uur:

Race

'Concurrentie zal hetzelfde doel hebben'

Wolff hoopt dat Mercedes erin slaagt om zonder enige druk te domineren in Abu Dhabi, maar benadrukt dat een overwinning geen uitgemaakte zaak is op het circuit waar zijn team in de laatste vier jaar steeds de beste was.

"We weten dat het zwaar wordt, want bij Red Bull Racing en Ferrari zullen ze hetzelfde doel hebben om met een goed gevoel de winter in te gaan", aldus de 46-jarige teambaas.

Hamilton is met 383 punten in de WK-stand niet meer te achterhalen door de concurrentie. Ferrari-rijders Sebastian Vettel (302 punten) en Kimi Räikkönen (251) completeren de top drie.

De 39-jarige Räikkönen, die op het Yas Marina Circuit aan zijn laatste race begint namens Ferrari, kan zijn derde plek in theorie nog verliezen aan Bottas of Red Bull-rijder Max Verstappen, die vijfde staat.