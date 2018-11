Daniel Ricciardo verwacht dat er zondag wat emoties vrijkomen wanneer hij tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi voor de laatste keer namens Red Bull Racing in actie komt. De Australiër stapt na dit seizoen over naar Renault.

"Ik ben na de vorige race in Brazilië veel onderweg geweest, dus pas vanaf het moment dat ik naar de race in Abu Dhabi toe werkte, begon ik met terugkijken en het ophalen van herinneringen", zegt Ricciardo dinsdag op de site van Red Bull.

"Er zullen wat emoties vrijkomen en dat is normaal, al ga ik natuurlijk niet met pensioen. Ik blijf een coureur. Er zal tijd zijn om het echt te beseffen en dat is ook goed."

In augustus van dit jaar werd al bekend dat de 29-jarige Ricciardo verrassend afzag van een nieuw contract bij het team van Max Verstappen en dat hij een avontuur bij Renault aangaat.

In Abu Dhabi rijdt Ricciardo zijn honderdste Grand Prix namens Red Bull. De ervaren Australiër, die sinds 2014 voor het Oostenrijkse team rijdt, boekte zeven overwinningen en werd in 2014 en 2016 derde in de WK-stand.

'Hongarije 2014 was belangrijk voor me'

Hoewel Ricciardo moeite heeft om een favoriet moment als Red Bull-coureur aan te wijzen, noemt hij zijn overwinning bij de Grand Prix van Hongarije in 2014.

"Van mijn overwinningen is dat er zeker een die belangrijk voor me was, want in die race kwamen mijn vertrouwen en mijn honger om te winnen echt tot uiting. In de laatste ronden passeerde ik Lewis Hamilton en Fernando Alonso", kijkt hij terug.

"Door die race voelde ik dat ik bij de besten hoorde en voelde ik me niet meer geïntimideerd door wie dan ook. Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben. Het was bepalend voor mijn reputatie in de Formule 1."

Ricciardo heeft zelfs het gevoel dat hij met zijn sterke seizoen in 2014 andere coureurs geholpen heeft. "Misschien heb ik een standaard gezet en mensen laten zien wat mogelijk was. Het klinkt misschien wat eigenwijs, maar zo voel ik het echt."

De 7 Grand Prix-zeges van Ricciardo 2014: Canada, Hongarije, België

2016: Maleisië

2017: Azerbeidzjan

2018: China, Monaco

Ricciardo maakt kans op prestigieuze prijs

Mogelijk sluit Ricciardo zijn tijd bij Red Bull af met een individuele prijs, want hij werd onlangs door autosportbond FIA genomineerd voor de Action of the Year Award. Hij krijgt erkenning voor zijn inhaalactie op Valtteri Bottas in de Grand Prix van China, waardoor hij de zege pakte.

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd. Vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het programma (om 10.00 en 14.00 uur) en zaterdag volgen de derde oefensessie (11.00 uur) en de kwalificatie (14.00 uur).