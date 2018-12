Commercieel directeur Sean Bratches van de Formule 1 heeft er goede hoop op dat een Nederlandse Grand Prix in de komende jaren terugkeert op de kalender. De circuits van Zandvoort en Assen strijden om het binnenhalen van de race.

"We zijn erg geïnteresseerd in een Nederlandse Grand Prix. We voeren productieve gesprekken en ik ben voorzichtig optimistisch dat we erin slagen en voordeel halen uit de 'Max-factor", doelt Bratches maandag tegen persbureau Reuters op de populariteit van Max Verstappen.

Begin deze maand claimde prins Bernhard van Oranje als eigenaar van het circuit in Zandvoort dat de Formule 1 hem toezeggingen heeft gedaan voor een race in 2020, maar volgens de leiding van het TT Circuit in Assen ontkende het Formula One Management (FOM) die belofte.

Tussen 1952 en 1985 werd er jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een Formule 1-race georganiseerd in Zandvoort. Na 1985 kreeg de organisatie het budget niet meer rond. Drievoudig wereldkampioen Niki Lauda mag zich vooralsnog de laatste winnaar op Nederlandse bodem noemen.

Komend seizoen bestaat de Formule 1-kalender in ieder geval uit 21 races, net zoals dit jaar. De volgorde van de races blijft daarbij nagenoeg hetzelfde.

'Willen graag verder met historische circuits'

Chase Carey, de baas van de Formule 1, zei vrijdag dat er in de komende jaren een aantal races op de kalender plaats moet maken voor nieuwe circuits. Hij ging daarbij niet in op namen.

Bratches bevestigt dat er veel gaande is achter de schermen, maar houdt zich ook grotendeels op de vlakte. "We zitten in een buitengewoon gunstige positie om van de Formule 1 een aantrekkelijk product te maken voor landen over de hele wereld", aldus de directeur.

"Gezien het merk en de geschiedenis is het ons uitgangspunt om verder te gaan met historische circuits. We zien dat als een belangrijk onderdeel van de Formule 1. Aan de andere kant zijn we een beursgenoteerd bedrijf en hebben we verplichtingen richting onze partners en de teams. We moeten daar een balans in vinden."

Historische races in Europa hebben het moeilijk. De contracten met de circuits van Silverstone, Monza en Hockenheim lopen volgend jaar af en het is maar de vraag of eigenaar Liberty Media nieuwe overeenkomsten tekent. De drie genoemde circuits hebben het financieel moeilijk.

Vietnam op kalender van 2020

Eerder deze maand kondigde de Formule 1 al wel aan dat er in 2020 in Vietnam wordt geracet. In de hoofdstad Hanoi wordt in april van dat jaar een stratenrace georganiseerd.

Het huidige Formule 1-seizoen is bijna voorbij. Komende zondag staat in Abu Dhabi de laatste race van het seizoen op het programma. Mercedes-rijder Lewis Hamilton is al zeker van zijn vijfde wereldtitel. De 21-jarige Verstappen is namens Red Bull Racing de nummer vijf van de WK-stand.

De Limburger heeft slechts drie punten achterstand op nummer vier Valtteri Bottas en kan dus nog stijgen. In theorie kan hij zelfs nog de derde plek van Kimi Räikkönen overnemen, al is die kans heel klein.