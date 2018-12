Ferrari-coureur Sebastian Vettel vindt dat Max Verstappen rustiger wordt. De viervoudig wereldkampioen had in het verleden meermaals een aanvaring met de Nederlander, maar ziet dat diens rijstijl langzaam verandert.

"Iedereen heeft zijn eigen rijstijl. Ik denk dat het goed is dat je als coureur agressief bent. Op de juiste momenten moet je agressief zijn", zegt Vettel maandag tegen Motorsport.com.

"Ik denk dat Max al rustiger is geworden in vergelijking met enkele jaren geleden. Je vindt altijd je weg, op welke manier dan ook. Volgens mij is er geen twijfel dat hij snel is. Hij is getalenteerd."

Een maand geleden hadden Vettel en Verstappen het nog met elkaar aan de stok bij de Grand Prix van Japan. De Duitser gaf Verstappen de schuld van een botsing op het circuit van Suzuka. Eerder was er ook al een aanvaring tussen de twee in China.

"Ik denk dat er nog veel dingen zijn die hij in de toekomst zal leren, maar ik weet ook zeker dat hij nog langer in de Formule 1 zal zijn dan ik. Dus we zullen zien wat er gebeurt", aldus de 31-jarige Vettel.

Verstappen vaker betrokken bij incidenten

De tien jaar jongere Verstappen is sinds zijn intrede in de Formule 1 in 2016 vaker betrokken bij incidenten, al lag de schuld niet altijd bij de Limburger. Ruim een week geleden botste hij tijdens de Grand Prix van Brazilië nog met Esteban Ocon.

De coureur van Force India had meer snelheid op verse banden, probeerde leider Verstappen in te halen en tikte de Red Bull Racing-rijder daarbij van de baan. Het incident leidde ertoe dat Verstappen de zege op Interlagos aan Lewis Hamilton moest laten.

Na de race zocht de woedende Verstappen Ocon op. Hij gaf de Fransman enkele duwen, waarop autosportbond FIA hem een taakstraf van twee dagen gaf.

Komende zondag staat in Abu Dhabi de laatste race van het seizoen op het programma. Vettel is achter wereldkampioen Lewis Hamilton al zeker van de tweede plek. De top vijf wordt gecompleteerd door Vettels teamgenoot Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas en Verstappen.