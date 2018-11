Daniel Ricciardo en Mick Schumacher zijn vrijdag door de internationale autosportfederatie FIA genomineerd voor de FIA Action of the Year Award. Max Verstappen maakt geen kans op de prijs die hij al drie keer won.

Ricciardo kreeg de nominatie voor zijn inhaalactie op Valtteri Bottas tijdens de Grand Prix van China. De teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing passeerde de Fin in de slotfase van de race. Ricciardo pakte hierdoor de leiding en won de wedstrijd op het Shanghai International Circuit.

Schumacher is kanshebber met zijn actie tijdens de race op Spa-Francorchamps in het Europese Formule 3-kampioenschap. De Duitser, die zich dit jaar voor het eerst kroonde tot kampioen in deze klasse, haalde in de bocht Eau Rouge zowel Marcus Armstrong als Robert Schwarzman in.

Naast Ricciardo en Schumacher zijn Teemu Suninen (WK rally), Sébastien Loeb (WK rallycross), Jean-Eric Vergne en André Lotterer (Formule E), Adam Lacko (EK truckracen), Fabian Kreim en Frank Christian (EK rally), Tiago Monteiro (WTCR), Hannes Janker (karten) en Sébastien Bourdais en Frédéric Makowiecki (WEC) genomineerd.

Verstappen won de eerste drie awards

Verstappen was in 2014 de eerste coureur die de FIA Action of the Year Award in ontvangst mocht nemen. De Nederlander werd daarmee beloond voor zijn inhaalmanoeuvre op Antonio Giovanazzi in de Europese Formule 3-race op Imola.

In 2015 en 2016 kreeg Verstappen de award voor zijn inhaalacties op respectievelijk Felipe Nasr tijdens de Grand Prix van België en Nico Rosberg tijdens de Grand Prix van Brazilië. Vorig jaar ging de prijs naar de Finse rallycoureur Esapekka Lappi.

Op de website van de FIA kunnen autosportliefhebbers hun stem uitbrengen op hun favoriete moment. De prijs wordt op 7 december uitgereikt tijdens het gala van de FIA in Sint-Petersburg.