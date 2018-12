Robert Kubica keert na acht jaar terug in de Formule 1. De 33-jarige Pool rijdt in 2019 voor Williams, waar hij dit jaar als test- en reserverijder fungeerde.

Voor Kubica betekent zijn contract bij Williams een definitieve terugkeer in de Formule 1. De Pool liep in 2011 ernstig arm- en handletsel op na een zware crash tijdens een rally in Italië en moest daardoor afscheid nemen van de koningsklasse van de autosport.

"Ik wil iedereen bedanken die mij de laatste jaren heeft geholpen in een voor mij moeilijke periode. Het was een hele uitdaging om terug te keren in de Formule 1 en ik ben heel blij dat het gelukt is", zegt Kubica donderdag op de site van Williams.

De voormalige coureur van Sauber en Renault behoorde lange tijd tot een van de grote beloften in de Formule 1. In 2008 won hij namens Sauber de Grand Prix van Canada, zijn eerste en tot dusver enige overwinning.

"We zijn heel blij dat we Robert hebben kunnen strikken", zegt teambaas Claire Williams. "Iedereen bij Williams is ontzettend onder de indruk van wat hij heeft bereikt. Dat Robert erin is geslaagd terug te keren in de Formule 1, zegt veel over zijn karakter."

Kubica gaat duo vormen met Russell

De stoeltjes bij Williams worden op dit moment nog bezet door de Canadees Lance Stroll en de Rus Sergey Sirotkin, maar voor de twee coureurs is in 2019 geen plek meer bij de Britse renstal.

Stroll rijdt volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk voor Force India, dat onlangs werd overgenomen door zijn vader en miljardair Lawrence Stroll. Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Sirotkin ligt.

Williams legde eerder al George Russell vast. De twintigjarige Brit gaat op dit moment aan de leiding in het Formule 2-kampioenschap.

Alleen stoeltje bij Toro Rosso nog onbezet

Williams nadert het einde van een teleurstellend seizoen. Sirotkin en Stroll pakten bij elkaar slechts zeven punten en het team staat onderaan in de WK-stand voor constructeurs. Zondag wordt in Abu Dhabi de laatste race van het seizoen verreden.

Ervan uitgaande dat Stroll volgend jaar inderdaad voor Force India gaat rijden, is Toro Rosso de enige renstal die nog een stoeltje voor volgend seizoen over heeft.

Pierre Gasly wordt in 2019 de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing en Brendon Hartley maakt na dit jaar hoogstwaarschijnlijk geen deel meer uit van het opleidingsprogramma van Red Bull. Toro Rosso haalde Daniil Kvyat al terug als vervanger van Gasly.