Formule 1-directeur Ross Brawn is niet te spreken over de manier waarop Max Verstappen zondag na de Grand Prix van Brazilië verhaal ging halen bij Esteban Ocon. De topman vindt dat de coureur van Red Bull Racing zijn emoties beter in bedwang moet houden.

"Max zette zijn woede om in fysiek contact met Ocon. Dat was geen fraaie aanblik. Hoewel ik er begrip voor heb, is het natuurlijk niet te rechtvaardigen", zegt Brawn tegen Autosport.com.

"Het incident op de baan was een hard gelag voor hem, maar vervolgens liet hij zien dat hij nog steeds niet in staat is zich emotioneel te beheersen. Max heeft enorme vooruitgang geboekt, maar dit is een essentiële volgende stap."

Verstappen leidde in Brazilië toen hij door achterblijver Ocon van de baan werd getikt. De zege ging vervolgens naar Lewis Hamilton. Na de race gaf de woedende Verstappen de Fransman een paar flinke duwen, waarvoor hij een taakstraf van twee dagen kreeg van de FIA.

De Limburger liet maandagavond bij Peptalk weten geen spijt te hebben van zijn actie. Diverse Formule 1-prominenten zeiden na de race de actie van Verstappen te begrijpen, maar Brawn ziet dat dus iets anders.

'Moeten niet vergeten dat hij nog jong is'

Ondanks zijn kritiek, beseft Brawn dat de 21-jarige Verstappen nog relatief onervaren is. "We moeten niet vergeten dat hij nog erg jong is", aldus de directeur van de Formule 1.

"Hoewel zijn gedrag niet is goed te praten, kunnen we wel zijn frustratie begrijpen die hij na het incident en vlak na de race voelde. Hij presteerde geweldig, maar de botsing zorgde voor een andere uitslag. Je rijdt nu eenmaal niet iedere dag voor beide Ferrari's en Mercedessen."

Brawn weet zeker dat Verstappen lering trekt uit de clash met Ocon na de race. "Alles wat er is gebeurd, inclusief de straf die hij heeft gekregen, zal bijdragen aan zijn ontwikkeling als coureur en vooral als volwassen man."

Teambaas Horner begrijpt reactie wel

In tegenstelling tot Brawn, vindt Red Bull-teambaas Christian Horner dat de fysieke reactie van Verstappen ten opzichte van Ocon wel te rechtvaardigen is.

"Coureurs zijn geen robots en dat moeten we ook niet willen. Ik vind niet dat de situatie tussen Verstappen en Ocon uit de hand liep", zegt Horner, die het vlak na de race ook al had opgenomen voor de Nederlander, tegen de BBC.

"Door onverantwoorde acties van een achterblijver hebben we naast een Grand Prix-zege gegrepen. Het was gewoon een heel slechte actie van Ocon. Het was echt onverantwoord om Max daar in te halen. Natuurlijk zijn we tegen iedere vorm van geweld, maar we moeten begrijpen dat emoties hoog kunnen oplopen."

Volgende week zondag staat in Abu Dhabi de laatste Grand Prix van het seizoen op het programma. Verstappen staat vijfde in de WK-stand, maar geeft slechts drie punten toe op nummer vier Valtteri Bottas.