Max Verstappen was zondagavond na de Grand Prix van Brazilië naar eigen zeggen in eerste instantie van plan om een gesprek met Esteban Ocon aan te knopen over het incident tijdens de race. De Nederlander zocht de Fransman na afloop op en gaf hem enkele stevige duwen.

"Ik wilde eigenlijk gewoon naar hem toe gaan en vragen waarom hij dat deed", zei Verstappen maandag in het tv-programma Peptalk van Ziggo Sport. "Maar het eerste antwoord dat hij gaf was: 'Ik was sneller dan jij.' En dan met zo'n grijns."

Voor het duwen kreeg de Red Bull-coureur een taakstraf van twee dagen bij de internationale autosportfederatie FIA. Het is onduidelijk wat hij precies moet gaan doen, maar hij moet zijn straf binnen zes maanden inlossen.

"We weten niet wat het inhoudt", vertelde hij. "Ik ga met het team kijken wat er uitkomt. We hebben nog zes maanden. Ik kan er toch niks meer aan veranderen. Dus ik kan er nog lang over praten, maar dat levert niets op."

Verstappen had geen spijt van het duwen van Ocon. "Ik baal er niet van. Ik baal er alleen van dat ik niet heb gewonnen. Dat doet het meeste pijn."

Verstappen dacht dat race voorbij was

De Nederlander ging op het moment van het incident aan de leiding in de race. Met nog 27 rondes voor de boeg kreeg hij een tik van achterblijver Ocon, waardoor hij de eerste positie kwijtraakte aan Lewis Hamilton.

"Ik denk niet dat ik daarna nog kon winnen", liet hij weten. "De vloer was zo ernstig beschadigd dat ik dacht dat het klaar was. Het was niet ideaal."

Uiteindelijk moest Verstappen genoegen nemen met de tweede plek. Hij gaf iets meer dan een seconde toe op winnaar Hamilton. Na afloop overheerste de teleurstelling bij hem.

'Ocon zei niet eens sorry'

"Ik probeerde nog positief te zijn", aldus de Limburger. "Maar als je de kans hebt om te winnen, dan is een tweede plaats ook niet goed. Vervolgens kwam ik Ocon tegen en hij zei niet eens sorry voor wat er gebeurd was en gaf een tegenovergestelde reactie."

Verstappen was wel verrast door de snelheid van zijn Red Bull. "In de eerste bochten hadden we zo veel meer snelheid dan Mercedes en Ferrari in de wedstrijd. Dat hadden we ook niet verwacht."

Op 25 november staat in Abu Dhabi de laatste Grand Prix van het seizoen op het programma. Verstappen weet nog niet of hij dan ook kans maakt op de zege. "Als je naar Brazilië kijkt wel, maar ik vind het heel moeilijk om dat nu in te schatten."