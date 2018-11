Prominenten in de Formule 1 hebben overwegend begrip voor de woede-uitbarsting van Max Verstappen richting Esteban Ocon na de Grand Prix van Brazilië. Ze zijn het er vrijwel allemaal over eens dat de veelbesproken botsing op het circuit van Interlagos de schuld van de Fransman is, al is er ook voorzichtige kritiek op Verstappen.

Verstappen reed zondag aan de leiding toen achterblijver Ocon hem wilde inhalen, maar de Force India-coureur die op een ronde achterstand reed, tikte de Nederlander van de baan. De zege ging daardoor naar Lewis Hamilton.

De furieuze Verstappen haalde direct na de race verhaal bij Ocon en duwde de Fransman daarbij een aantal keer. Voor die actie kreeg Verstappen van autosportbond FIA een taakstraf van twee dagen.

"Ik begrijp de reactie van Verstappen honderd procent en vond hem zelfs nog zeer ingetogen. Hij heeft hem niet eens geslagen. Wat willen we graag zien? We willen emotie en we willen gladiatoren. Het was goed om dat hier te zien", zegt Jacques Villeneuve, de wereldkampioen van 1997, tegen Motorsport.com.

"Wat Ocon deed, was een schande en belachelijk. En het ergste is nog dat iedereen had gezien wat er gebeurd was, maar er over de boordradio nog niet eens een 'sorry jongens, ik zat verkeerd' vanaf kon. Als je fout zit, moet je dat toe kunnen geven."

Coulthard vindt dat duw 'bij de show' hoort

David Coulthard, die in zijn Formule 1-loopbaan dertien races won en 62 keer op het podium stond, is het volledig met Villeneuve eens en heeft dus ook begrip voor de woedende Verstappen. "Het was een onfortuinlijk moment voor beide coureurs, maar we hebben nu wel iets om over te praten", zegt de 47-jarige Brit eveneens tegen Motorsport.com.

"Dat Max vervolgens een paar duwen uitdeelt aan Ocon, hoort ook bij de show. Als alles altijd maar op een nette manier en volgens de regels verloopt, waar is dan de passie en entertainment? We hebben dit soort dingen nodig."

Coulthard vindt dat Verstappen niets aan de crash kon doen. "Het was gewoon een ongelukkig moment, want we hebben het hier over twee goede coureurs. Ocon was bezig aan zijn eigen race en probeerde zijn eigen ding te doen, maar ik vind dat je wel altijd fair moet blijven naar de coureur die aan de leiding rijdt."

Brundle: 'Verstappen had Ocon misschien moeten laten passeren'

Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle, die tegenwoordig een werkzaam is voor Sky Sports, begrijpt de gedachte van Ocon om Verstappen voorbij te steken. De Brit is licht kritisch op de keuze van Verstappen om fel te verdedigen, al benadrukt hij wel dat de schuld bij de Fransman ligt.

"Ocon reed op nieuwe supersoftbanden en wilde zijn ronde achterstand goedmaken. Verstappen had erover na kunnen denken hem te laten passeren, maar was de leider en verwachtte natuurlijk niet dat een achterblijver het hem zo moeilijk zou maken", zegt hij, zonder overigens in te gaan op het geduw van Verstappen na afloop.

"Het enige wat Verstappen wellicht fout deed, is dat hij Ocon misschien gewoon voorbij had moeten laten gaan en hem op een later moment had moeten inhalen."

Hamilton had situatie 'anders opgelost'

Racewinnaar Hamilton zag de botsing tussen Verstappen en Ocon voor zich gebeuren en kan zich vinden in de woorden van Brundle. "De crash verraste me niet. Ze streden niet om dezelfde positie. Ik had het op een andere manier opgelost", aldus de wereldkampioen.

"Gelukkig konden ze allebei verder, maar dit incident typeerde Verstappen. Hij gaat er altijd vol voor en soms werkt dat tegen je."

Hamiltons oud-ploeggenoot Nico Rosberg, die na zijn wereldtitel in 2016 afzwaaide, is het ermee eens dat Verstappen wellicht meer ruimte had kunnen geven aan Ocon. De Duitser kan zich de woede van de Nederlander echter wel voorstellen.

"Ocon had het recht om te proberen terug te komen in de wedstrijd. Misschien had Verstappen iets voorzichtiger moeten zijn, al blijft het incident voor honderd procent de schuld van Ocon."