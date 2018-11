De coureurs, teamleiding en medewerkers van Mercedes zijn uitzinnig van vreugde na het behalen van de vijfde constructeurstitel in de Formule 1. Het Duitse team kan het wereldkampioenschap voor teams na de Grand Prix van Brazilië van zondag niet meer ontgaan.

"We hebben geschiedenis geschreven. Het voelt zo surrealistisch om voor de vijfde keer op rij kampioen te worden. Wie had dit durven dromen toen we acht jaar geleden aan deze missie begonnen?", jubelt teambaas Toto Wolff.

"Als iemand dit toen gezegd had, dan hadden we hem voor gek verklaard. Maar hier staan we. We hebben het record uit de periode van Michael Schumacher bijna geëvenaard."

Mercedes is onverslaanbaar in het hybride tijdperk van de Formule 1, dat in 2014 begon. Met de vijfde wereldtitel op rij heeft het Duitse team de op één na langste serie in de geschiedenis van de sport in handen. Ferrari pakte met Schumacher tussen 1999 en 2004 zes constructeurstitels op rij en veroverde zijn eerste titel in 1961.

Ferrari was dit jaar ook de voornaamste uitdager van Mercedes. Het Italiaanse team had in Brazilië dertien punten moeten inlopen op Mercedes om nog in de titelstrijd te blijven, maar door de zege van Lewis Hamilton en de vijfde plaats van Valtteri Bottas was het feest bij de 'Silver Arrows'.

"Zonder de passie en het harde werk van iedereen binnen het team was dit nooit gelukt", aldus Wolff. "Twee weken geleden had ik in Mexico een gesprek met Lewis. Hij was net voor de vijfde keer wereldkampioen geworden, maar zei dat hij niet volledig tevreden was omdat de titel voor constructeurs nog niet binnen was."

Hamilton spreekt van zwaar jaar

Hamilton - die de race op Interlagos kon winnen omdat Max Verstappen in leidende positie werd aangetikt door achterblijver Esteban Ocon - is vanzelfsprekend erg voldaan na de race in São Paulo. "Als ik vandaag zou stoppen, dan zal ik me deze dag voor altijd blijven herinneren en dat is zo mooi."

Mercedes was zeker in de eerste seizoenshelft regelmatig minder goed dan Ferrari. "Het is echt een zwaar jaar geweest. Iedereen in het team heeft geknokt, harder dan we ooit eerder hebben gedaan", zegt Hamilton.

"We zijn voorheen ook nooit zo'n eenheid geweest als nu. Dat zou je niet verwachten als je al een paar jaar zo succesvol bent. Maar ook dit jaar hebben we de lat weer hoger gelegd."

Bottas is 'elk teamlid dankbaar'

Zijn teamgenoot Bottas wist dit seizoen nog geen overwinning te boeken, maar de Fin is eveneens erg blij met de constructeurstitel. "Ik ben erg trots dat ik onderdeel ben van dit team", aldus Bottas.

"Ieder teamlid heeft hard gewerkt, zowel in de fabrieken in Brackley en Brixworth als op het circuit. Zij verdienen deze titel het meest. Er zijn maar een paar mensen die altijd in de spotlights staan, terwijl er zo veel verborgen helden zijn in dit team. Ik wil ze allemaal bedanken."

Er staat dit Formule 1-seizoen nog één race op het programma. Over twee weken gaan de coureurs van start in Abu Dhabi.