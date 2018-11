Red Bull Racing-topadviseur Helmut Marko heeft geen goed woord over voor de actie van Esteban Ocon, die de leidende Max Verstappen zondag van de baan tikte in de Grand Prix van Brazilië. De Oostenrijker snapt niet wat de Fransman bezielde.

Verstappen wilde achterblijver Ocon voorbij, maar de coureur van Force India ging de strijd aan met de Nederlander en toucheerde hem daarbij. Verstappen belandde naast de baan en zag Lewis Hamilton met de zege aan de haal gaan.

"Een Mercedes-coureur (Ocon staat onder contract bij Mercedes, red.) tikt Verstappen van de baan en krijgt slechts een tijdstraf van tien seconden. Ongelofelijk. Ik wil er niets over zeggen, omdat ik nog nooit zoiets heb meegemaakt", aldus een boze Marko tegen ORF.

Ocon wees er naderhand op dat het niet verboden is om jezelf terug te vechten als je op een ronde achterstand wordt gezet. "Dat is echt belachelijk", countert Marko. "Als je op een ronde achterstand wordt gezet, moet je je niet mengen in een gevecht met de leider. Dat is compleet gestoord. Of ik dat tegen hem ga zeggen? Ik praat niet met die idioot."

Verstappen ging na de race verhaal halen bij Ocon en gaf de Fransman daarbij een paar keer een duw. Autosportfederatie FIA legde de Limburger voor die actie een taakstraf van twee dagen op.

'Jammer dat fantastische race zo eindigt'

Marko prijst de manier waarop Verstappen zich op het circuit van Interlagos vanaf de vijfde startplek naar voren had geknokt. De Red Bull-topman vindt het bovendien veelzeggend dat de Nederlander ook na de botsing met Ocon - ondanks forse schade aan de vloer van zijn auto - snel was.

"Hij kwam desondanks dichter bij Hamilton", aldus de 75-jarige Oostenrijker. "Dat deze fantastische race op zo'n manier eindigt, is gewoon jammer. Ik begrijp het niet."

Red Bull-teambaas Christian Horner liet net als Marko en Verstappen weten niets te snappen van de actie van Ocon. De Fransman en Force India-teambaas Otmar Szafnauer vonden de tijdstraf die werd opgelegd onterecht.

"Esteban vroeg via de radio of hij Verstappen weer mocht inhalen nadat hij op een rondje was gezet. Daarvoor gaven wij toestemming, want hij was sneller", verdedigde Szafnauer de actie van Ocon.

Verstappen greep door de crash met Ocon naast zijn tweede opeenvolgende zege. Twee weken geleden kwam hij in Mexico wél als eerste over de finish. Over twee weken wordt het Formule 1-seizoen afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.