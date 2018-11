Red Bull-teambaas Christian Horner snapt niet waar Esteban Ocon mee bezig was toen hij Max Verstappen bij de Grand Prix van Brazilië als achterblijver probeerde in te halen. De Nederlander kreeg een tik van de Fransman en raakte hij de leiding in de race kwijt.

"Wat bezielde Ocon in hemelsnaam", foeterde Horner na afloop van de race bij Sky Sports. "Misschien dat hij wilde laten zien dat hij snel was, maar waarom zou je dan de leider in de wedstrijd aanvallen als je de snelheid niet hebt en je aan de binnenkant zit? Dat levert niets op."

Met nog 27 rondes voor de boeg ging Verstappen aan de leiding toen achterblijver Ocon hem in de eerste bocht van het circuit van Interlagos wilde inhalen. De Fransman reed de Red Bull-coureur aan, waardoor Verstappen spinde en de leiding verloor aan Lewis Hamilton.

Na de race deelde Verstappen in de pitstraat enkele stevige duwen uit aan Ocon. Vlak na het incident stak hij al zijn middelvinger op naar de coureur van Force India.

"Eerlijk gezegd vind ik dat Max nog terughoudend was", aldus Horner. "Hij heeft er alles aan gedaan in een beschadigde auto en Esteban heeft geluk gehad. Ik heb Max gezegd dat zich moest beheersen in de uitloopronde."

Voor gebruikers van de mobiele app: klik op de tweet om een video van de duwende Verstappen te zien.

'Het is voor ons allemaal frustrerend'

Na twintig rondes pakte Verstappen voor het eerst de leiding door een pitstop van Hamilton. Die raakte hij weer kwijt toen hij zelf zijn bandenwissel liet uitvoeren. In de veertigste ronde passeerde de Limburger Hamilton en heroverde de koppositie toen Daniel Ricciardo zijn pitstop maakte.

"We hebben er alles aan gedaan", stelde de 44-jarige Brit. "We hadden Mercedes in het vizier en we hebben Ferrari ingehaald, dus het is voor ons allemaal frustrerend."

Verstappen moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats, op iets meer dan een seconde van Hamilton. De afgelopen maanden won hij in Mexico en betrad hij ook het podium in België, Singapore, Japan en de Verenigde Staten.

"Sinds de zomeronderbreking heeft alleen Lewis meer punten gepakt dan Max. Hij rijdt zeer gedisciplineerd", complimenteerde Horner de 21-jarige coureur. "Het is enorm zonde en het wordt voor ons een lange reis naar huis."