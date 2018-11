Max Verstappen heeft zondag twee dagen taakstraf bij de internationale autosportfederatie FIA opgelegd gekregen, omdat hij Esteban Ocon na afloop van de Grand Prix van Brazilië enkele stevige duwen heeft gegeven. De Nederlander kreeg tijdens de race in leidende positie een tik van de Fransman.

Het is onduidelijk wat Verstappen precies moet gaan doen bij de FIA. Hij moet zijn straf binnen zes maanden inlossen. Ocon ging na het incident vrijuit, al kreeg hij tijdens de race wel tien seconden tijdstraf.

De raceleiding vroeg Verstappen en Ocon om tekst en uitleg en concludeerde dat de Nederlander artikel 12.1.1 van het reglement van de FIA had geschonden door de Fransman fysiek te belagen. "Op de videobeelden is duidelijk te zien dat Verstappen Ocon opzoekt en hem na enkele woorden meerdere keren in de borst duwt of slaat."

"Hoewel we sympathie hebben voor de passie van Verstappen, zijn de stewards van mening dat sporters op dit niveau de verplichting hebben om zich netjes te gedragen en als rolmodellen te dienen voor andere coureurs op alle niveaus", oordeelt de raceleiding. "Verstappen heeft dat in dit geval niet gedaan."

De 21-jarige Verstappen, die uiteindelijk tweede werd achter winnaar Lewis Hamilton, zei op de persconferentie dat er na de race niets gebeurd was tussen hem en Ocon. Hij wist op dat moment vermoedelijk niet dat er al een filmpje van het incident op internet circuleerde.

Ocon noemde de actie van Verstappen "erg onprofessioneel". "Ik ben erg teleurgesteld in het gedrag van Max na de race", zei de Fransman tegen Ziggo Sport. "Hij noemde me pussy en de FIA moest hem weghalen, anders had hij me geslagen denk ik", aldus de Fransman.

Voor gebruikers van de mobiele app: klik op de tweet om een video van de duwende Verstappen te zien.

Team gaf Ocon toestemming Verstappen in te halen

De wedstrijdleiding gaf Ocon een stop and go penalty van tien seconden. Het is de op een na zwaarste straf die stewards kunnen uitdelen. Diskwalificatie is de zwaarste straf.

"Ik reed na mijn pitstop net op nieuwe banden en zat al twee rondes vlak achter Verstappen", blikte Ocon terug op het cruciale moment. "Het team zei over de radio dat ik Verstappen mocht inhalen als ik de kans zag."

"Er staat niet in de regels dat je de leider niet mag inhalen als je op een ronde bent gezet", zei de Fransman. "Ik ben zelf ook gespind. Als je aan de leiding rijdt, moet je niet te veel risico's nemen."

Ocon eindigde de race uiteindelijk als vijftiende. In 2014 vocht hij in de Formule 3 al felle duels uit met Verstappen op de baan.