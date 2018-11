Max Verstappen denkt dat hij de Grand Prix van Brazilië had gewonnen als hij geen tik had gekregen van Esteban Ocon. De Nederlander moest zondag uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plek achter Lewis Hamilton.

"Ik heb er alles aan gedaan vandaag, maar door zo’n idioot gaat het mis", zei Verstappen na afloop van de race. "Ik weet niet wat ik moet zeggen."

Met nog 27 rondes voor de boeg ging Verstappen aan de leiding. Achterblijver Ocon wilde hem inhalen in de eerste bocht van het circuit van Interlagos. De Fransman reed de Nederlander aan, waardoor Verstappen spinde en de leiding kwijtraakte aan Hamilton.

"De race verliep beter dan verwacht voor ons", vervolgde de 21-jarige Verstappen. "De auto was erg goed en het team gaf me de juiste strategie mee door op de supersofts te starten."

De Limburger knokte zich in het vervolg van de race wel terug, maar gaf uiteindelijk iets meer dan een seconde toe op Hamilton. "Ik ben blij met de tweede plaats, maar we hadden moeten winnen", stelde hij.

Voor gebruikers van de mobiele app: klik op de tweet om een video van de duwende Verstappen te zien.

Verstappen deelt duwen uit aan Ocon

Verstappen was woedend op Ocon. De Nederlander noemde de coureur van Force India over de radio een "fucking idioot". Direct na de race zei hij tegen zijn team: "Ik hoop dat ik Esteban zo niet kan vinden in de paddock." Die ontmoeting kwam er toch en Verstappen deelde enkele stevige duwen uit aan Ocon.

De 22-jarige Ocon kreeg voor zijn actie een stop and go penalty van tien seconden. Dat is de op een na zwaarste straf die ze tijdens een race kunnen uitdelen. Diskwalificatie is de zwaarste straf.

'Hij nam een stom risico'

"Als stewards hem een penalty geven, is het duidelijk wie er fout zit", concludeerde Verstappen op de persconferentie. "Er zijn zo veel achterblijvers die met je proberen te racen. Hij nam een stom risico."

"Wat kan ik eraan doen?" vroeg Verstappen zich af. "Ik ben een overwinning misgelopen, maar hopelijk kunnen we er over vijftien jaar wel om lachen."

Verstappen verscheen met een kwaad gezicht op het podium om zijn beker voor de tweede plaats in ontvangst te nemen. Toen Hamilton en nummer drie Kimi Räikkönen met champagne begonnen te spuiten, verliet de nog altijd kwade Nederlander onmiddellijk het ereschavot.