Racing Point Force India-teambaas Otmar Szafnauer is niet blij met de tijdstraf van tien seconden die zijn coureur Esteban Ocon zondag tijdens de Grand Prix van Brazilië kreeg voor een aanrijding met Max Verstappen.

"Het is een zware straf en ik ben het er totaal mee oneens", zei Szafnauer in een eerste reactie bij Sky Sports. "Verstappen liet Esteban geen ruimte."

Achterblijver Ocon deed met nog 27 van de 71 rondes te gaan een inhaalpoging bij leider Verstappen in de eerste bocht van het circuit van Interlagos. De twee coureurs kwamen in botsing, waardoor Verstappen spinde en de leiding kwijtraakte aan Lewis Hamilton.

Verstappen eindigde uiteindelijk als tweede in Brazilië. De zege ging naar Hamilton, Kimi Räikkönen werd derde. Ocon kwam als vijftiende over de finish in de voorlaatste GP van het seizoen.

Ocon krijgt straf voor veroorzaken botsing

De stewards gaven Ocon een stop and go penalty van tien seconden, de op een na zwaarste straf die ze tijdens een race kunnen uitdelen. Diskwalificatie is de zwaarste straf. De teambaas van Force India vindt echter dat zijn coureur niks te verwijten viel.

"Esteban vroeg via de radio of hij Verstappen weer mocht inhalen nadat hij op een rondje was gezet. Daarvoor gaven wij toestemming, want hij was sneller", zei Szafnauer tegen de BBC.

"Daarna hadden we ook een voordeel gehad met de versere banden. Wij rijden een andere race dan Verstappen, daarin moesten we dit wel doen."

Verstappen geeft Ocon na de race meerdere duwen

Verstappen was woedend op Ocon. De Nederlander noemde de coureur van Force India over de radio een "fucking idioot". Direct na de race zei hij tegen zijn team: "Ik hoop dat ik Esteban zo niet kan vinden in de paddock."

De twee coureurs kwamen elkaar wel tegen na de Grand Prix. Op beelden van Canal+ is te zien dat Verstappen Ocon een paar keer een duw geeft.