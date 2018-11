Max Verstappen is zondag in leidende positie gespind door toedoen van achterblijver Esteban Ocon tijdens de Grand Prix van Brazilië. De zege ging daardoor naar Lewis Hamilton, die Mercedes aan de wereldtitel voor constructeurs hielp.

Verstappen leek zijn tweede zege op rij te gaan behalen, nadat hij twee weken geleden in Mexico ook al de snelste was. De coureur van Red Bull Racing werd 27 rondes voor het einde echter aangetikt door Ocon, die net op een ronde was gezet.

De 21-jarige Verstappen werd nog wel tweede achter Hamilton. Verstappen noemde Ocon na de race "een idioot" en in de pitstraat kwam het tot duw- en trekwerk tussen de twee coureurs, die het in het verleden in de Formule 3 ook al vaak met elkaar aan de stok hadden.

Ferrari-coureur Kimi Räikkönen legde op Interlagos beslag op de derde plek. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo werd vierde, voor Valtteri Bottas en Sebastian Vettel.

Hamilton, die twee weken geleden al zijn vijfde wereldtitel veiligstelde, boekte zijn tiende zege van het jaar. Mercedes is voor het vijfde jaar op rij het beste team. Alleen Ferrari zette ooit met zes constructeurstitels op rij een langere reeks neer.

Er staat dit jaar nog één Grand Prix op het programma, over twee weken in Abu Dhabi.

Verstappen passeert Ferrari-duo in eerste rondes

Verstappen kende vanaf de vijfde plek op zijn supersoftbanden een indrukwekkende start. In de eerste rondes wist hij het Ferrari-duo Räikkönen en Vettel (gestart op tragere softbanden) in te halen. Vooral de manier waarop hij Vettel inhaalde, was fraai en gewaagd.

Na negen rondes passeerde hij op vergelijkbare wijze Bottas, waardoor de Limburger de tweede plek achter leider Hamilton in handen kreeg.

De Brit ging na twintig rondes de pits in voor een bandenwissel, zodat Verstappen aan de leiding kwam. De Red Bull-coureur had op dat moment zeven seconden voorsprong op de nummer twee Räikkönen.

Opvallend genoeg moesten Vettel en Räikkönen op hun hardere banden eerder de pits in dan Verstappen en Ricciardo. Verstappen liet na 36 rondes zijn bandenwissel uitvoeren en kwam achter de nog niet gestopte Ricciardo en Hamilton weer de baan op.

Verstappen reed het gat van zo'n drie seconden naar Hamilton in vier rondes dicht en passeerde de wereldkampioen buitenom. Kort daarna maakte Ricciardo zijn pitstop, waardoor de Nederlander opnieuw aan de leiding kwam.

Achterblijver Ocon laat Verstappen spinnen

Verstappen raakte de leiding daarna weer kwijt door een opmerkelijke actie van Ocon. De coureur van Racing Point Force India werd op een ronde gezet door Verstappen, maar probeerde de leider weer in te halen.

Ocon tikte daarbij de Nederlander van achteren aan, waardoor beide wagens spinden en Hamilton de leiding kon overnemen. De Fransman kreeg een stop and go penalty van tien seconden en werd uiteindelijk vijftiende.

In de slotfase van de race wist Verstappen wereldkampioen Hamilton nog tot op één seconde te naderen. Een aanval op zijn leidende positie zat er echter niet in.