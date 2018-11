Sebastian Vettel wilde zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië niet veel zeggen over het incident met de weegschaal waar hij een boete en een reprimande voor kreeg, maar de Duitser liet wel duidelijk merken dat hij het niet eens was met de gang van zaken.

Autosportfederatie FIA kiest tijdens een Grand Prix-weekend willekeurig coureurs die zich moeten melden bij de weegschaal in de pitstraat, om te bepalen of de auto aan de regels voldoet.

Vettel kreeg die oproep zaterdag tijdens het tweede deel van de kwalificatie op het circuit van Interlagos. De viervoudig wereldkampioen had echter haast, omdat er regen in de lucht hing en hij in de pits zo snel mogelijk van banden wilde wisselen om nog een snelle tijd neer te kunnen zetten onder droge omstandigheden.

Vettel volgde daarom niet de normale 'weegprocedure', die voorschrijft dat een coureur stopt voor een pylon en zijn motor afzet. De Duitser tikte in zijn haast de pylon omver en reed direct de weegschaal op. Daar zette hij zijn motor wel even uit, maar daarna reed hij direct op eigen kracht weer van de weegschaal af.

Het gedrag van de Heppenheimer werd na de kwalificatie onderzocht door de stewards en die bepaalden dat de coureur een boete van 25.000 euro en een stevige reprimande moest krijgen voor het "niet opvolgen van instructies" en het "kapotmaken van de weegschaal".

Vettel, die achter Lewis Hamilton de tweede tijd neerzette in de kwalificatie, kreeg geen gridstraf omdat hij "uiteindelijk wel zijn motor afzette, hoewel dat niet op het verwachte moment was volgens de procedure".

'Ik wilde dat ze op zouden schieten'

De nummer twee uit de WK-stand reageerde in het interview op de baan direct na de kwalificatie kort op het 'weegincident'. "Het is beter dat ik er niks over zeg", begon Vettel.

"Maar ik vind dat ze ons niet naar de weegschaal zouden moeten sturen als de omstandigheden zo wisselend zijn. Dat is oneerlijk, dus ja, ik wilde dat ze op zouden schieten. Bij dit soort omstandigheden is het al lastig genoeg om in te schatten wat we moeten doen."

Vettel wilde even later op de persconferentie helemaal geen vragen meer beantwoorden over het incident. "Het is duidelijk wat er gebeurd is", zei hij. "We hebben net een kwalificatie gehad, dus ik vind dat we over de kwalificatie moeten praten."

Max Verstappen, die zondag van de vijfde plek zal starten in Brazilië, had begrip voor de woede van Vettel. "Ik kan wel begrijpen waarom hij boos of gefrustreerd was. Absoluut. Ik heb zelf nooit in zo'n situatie gezeten, maar ik kan wel snappen dat het niet leuk is", zei de Nederlander tegen Motorsport.com.

Ferrari strijdt nog om constructeurstitel

Vettel heeft geen kans meer op de wereldtitel, omdat Hamilton twee weken geleden in Mexico de strijd met de Duitser in zijn voordeel besliste.

Ferrari maakt nog wel kans op de constructeurstitel, al staat Mercedes er een stuk beter voor. Alleen als Ferrari in Brazilië dertien punten inloopt op het Duitse team, is het kampioenschap voor constructeurs nog niet beslist.

Vettel heeft in de race, die start om 18.10 uur Nederlandse tijd, wellicht wel een voordeel ten opzichte van polesitter Hamilton, want hij start net als zijn teamgenoot Kimi Räikkönen op softbanden. De Brit begint de Grand Prix op supersofts, die het in theorie minder lang vol zullen houden.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet Ferrari door de bandenkeuze als favoriet voor de zege op Interlagos. "Ferrari nam een grote gok in de kwalificatie en dat heeft zich uitbetaald", zei hij volgens Motorsport.com. "Ze zijn in het nadeel bij de start, maar hebben een groot voordeel in de eerste tien à vijftien rondes. Onze modellen wijzen Ferrari aan als favoriet."