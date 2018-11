Daniel Ricciardo heeft goede hoop dat hij zondag in de Grand Prix van Brazilië snel kan aansluiten bij de top vijf. De coureur van Red Bull Racing moet door een gridstraf vanaf de elfde positie beginnen.

"Vorig jaar moest ik mij op dit circuit ook vanuit de achterhoede naar voren werken, dus ik weet wel een paar plekken waar je goed kan inhalen. Daar hoop ik voordeel uit te halen", zei Ricciardo zaterdag na de kwalificatie in Brazilië.

De 29-jarige Australiër klokte op het circuit van Interlagos de zesde tijd in Q3, maar krijgt een gridstraf van vijf plekken omdat de turbo van zijn motor vrijdag werd vervangen.

"Hopelijk kan ik snel naar voren opschuiven, want daar zal de rest van mijn race van afhangen", beseft Ricciardo, die vorig jaar in Brazilië na een inhaalrace als zesde finishte. "Als ik eenmaal in de buurt van de eerste posities ben, kan het heel leuk gaan worden."

Voor de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull wordt het vooral zaak om weer eens in de punten te rijden. Ricciardo viel twee weken geleden in Mexico al voor de achtste keer dit seizoen uit en eindigde in mei voor het laatst op het podium (zege in de Grand Prix van Monaco).

Ricciardo aast op revanche na acht uitvalbeurten

Hoewel hij de laatste tijd veel pech heeft, blijft Ricciardo ook voor de voorlaatste race van het seizoen positief. "Ik denk dat we een goede auto hebben. Dat we in de kwalificatie slechts een halve seconde van poleposition verwijderd waren, iets waar we de laatste tijd vaak niet in slaagden, is heel positief."

Ricciardo, die volgend jaar voor Renault rijdt, denkt bovendien niet dat Ferrari veel voordeel gaat halen uit het feit dat Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen op softs mogen starten en Mercedes en Red Bull op de zachtere supersofts moeten beginnen.

"Wij waren het liefst ook op de softbanden gestart, maar we kozen door de regen voor de zachtere banden in Q2. Ik denk niet dat het veel verschil zal maken. Onze auto doet het altijd goed op de supersofts en met onze bandenstrategie zit het ook wel goed."

De Grand Prix van Brazilië begint om 18.10 uur (Nederlandse tijd). Verstappen begint vanaf de vijfde positie op het circuit van Interlagos en Lewis Hamilton start van poleposition.