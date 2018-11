Fernando Alonso rijdt volgend jaar voor de tweede keer in zijn carrière de Indianapolis 500. De 37-jarige Spanjaard komt met McLaren uit in de belangrijkste race van het jaar in de Verenigde Staten, zo heeft het team zaterdag bevestigd.

Alonso reed de race over tweehonderd ronden vorig jaar ook al. Namens het Andretti-team maakte hij toen grote indruk, al viel de Formule 1-wereldkampioen van 2005 en 2006 in de slotfase uit met een kapotte Honda-motor.

De Indy 500 is voor Alonso een uitstapje in zijn jacht op de 'Triple crown of motorsports', het winnen van de Grand Prix van Monaco, de 24 uur van Le Mans én de Indy 500. Alleen de Brit Graham Hill slaagde ooit in die uitdaging. Alonso won de GP van Monaco al eens en was afgelopen zomer met Toyota de beste in Le Mans.

"Mijn deelname aan de Indy 500 in 2017 was een geweldige ervaring en ik wist dat ik er zou terugkeren. Ik ben vooral blij dat ik terugkeer met McLaren, want dat team was altijd mijn eerste keus. Het is een zware race en we nemen het op tegen de allerbesten, dus het wordt een enorme uitdaging", aldus Alonso op de site van McLaren.

De Indy 500 wordt ieder jaar in mei verreden. Vorig jaar moest Alonso door zijn deelname de Grand Prix van Monaco laten schieten. Na dit seizoen zet hij een punt achter zijn Formule 1-loopbaan.

Alonso kent opnieuw vrij anoniem F1-seizoen

Alonso, die naast zijn twee wereldtitels ook drie keer tweede en een keer derde werd in de Formule 1, rijdt in zijn laatste seizoen in de koningsklasse net als in de laatste jaren vrij anoniem rond namens McLaren. Hij bezet momenteel de tiende plek in de WK-stand.

Zaterdag klokte de ervaren Alonso de achttiende tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië, waarmee hij alleen Lance Stroll van Williams en teamgenoot Stoffel Vandoorne onder zich hield.

De Braziliaanse Grand Prix begint zondag om 18.10 uur. Over twee weken staat in Abu Dhabi de laatste race van het seizoen en dus ook de laatste Grand Prix in de loopbaan van Alonso op het programma.