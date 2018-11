Max Verstappen hoorde zaterdag niet bij de allersnelste coureurs tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië, maar de coureur van Red Bull Racing verwacht een rol van betekenis te kunnen spelen tijdens de race.

Door regen in Q1 en Q2 mocht Verstappen even hopen op zijn eerste pole ooit, maar in het droge derde deel kwam de 21-jarige Nederlander achter de Mercedessen en Ferrari's tot de vijfde tijd.

"Ik had te veel onderstuur in de langzame bochten. Er zijn hier maar een paar bochten, dus het moet wel allemaal kloppen", zei Verstappen, die in Q1 de snelste was, bij Ziggo Sport.

Hij baalde van het verschil ten opzichte van de concurrentie op Interlagos, maar ziet wel mogelijkheden. "Ik ben nog altijd vijfde, al zitten we er niet te ver vandaan. Ik had het gat groter verwacht. Ik denk dus dat we in de race nog wel redelijk meekunnen."

Verstappen temperde verwachtingen al

Eerder dit weekend sprak Verstappen, die twee weken geleden de beste was in Mexico, al de verwachting uit dat hij in Brazilië niet meedoet voor de winst. "Je hebt hier niet genoeg bochten om ons tekort op de rechte stukken goed te maken", zei hij donderdag.

In aanloop naar de kwalificatie zette Verstappen achtereenvolgens de eerste en twee keer de vijfde tijd neer tijdens de drie vrije trainingen. De Nederlander noteerde in Q2 van de kwalificatie zijn beste tijd op supersofts en begint dus op die band aan de race.

De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 18.10 uur. Vorig jaar ging de overwinning naar Sebastian Vettel, die destijds het podium deelde met Valtteri Bottas (tweede) en Kimi Räikkönen (derde). De top vijf werd toen gecompleteerd door Lewis Hamilton en Verstappen.