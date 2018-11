Max Verstappen begint zondag vanaf de vijfde startplek aan de Grand Prix van Brazilië. Wereldkampioen Lewis Hamilton stelde zaterdag poleposition veilig tijdens de kwalificatie op het circuit van Interlagos.

De 21-jarige Verstappen, die door regen in het begin van de kwalificatie even mocht hopen op zijn eerste pole ooit, kwam namens Red Bull Racing in het droge derde deel tot 1.07,778. De snelste tijd van Mercedes-rijder Hamilton was 1.07,281.

Verstappen moest ook Ferrari-rijder Sebastian Vettel (1.07,374), Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas (1.07,441) en Kimi Räikkönen van Ferrari (1.07,456) voor zich dulden.

De top tien werd gecompleteerd door Daniel Ricciardo, Marcus Ericsson, Charles Leclerc, Romain Grosjean en Pierre Gasly. Van dat vijftal slaagde alleen Red Bull-rijder Ricciardo erin om onder de 1.08 te duiken. Hij gaf slechts 0,002 seconde toe op Verstappen.

Na de openingssessie van de kwalificatie viel het doek voor Carlos Sainz, Brendon Hartley, Fernando Alonso, Lance Stroll en Stoffel Vandoorne. In Q2 waren Kevin Magnussen, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg en Sergey Sirotkin de afvallers.

Boete en waarschuwing voor Vettel

Zowel Hamilton als Vettel ontsnapte na de kwalificatie overigens aan een gridstraf. Hamilton ging vrijuit voor een actie waarbij hij Williams-rijder Sirotkin hinderde en Vettel kreeg 'slechts' een boete van 25.000 euro en een reprimande voor het negeren van instructies bij het wegen van zijn auto. Hij beschadigde bovendien de weegschaal bij het wegrijden.

In aanloop naar de kwalificatie zette Verstappen achtereenvolgens de eerste en twee keer de vijfde tijd neer tijdens de drie vrije trainingen. De Nederlander, die in Q2 van de kwalificatie zijn beste tijd op supersofts noteerde en dus op die band aan de race begint, zei eerder dit weekend dat hij niet verwacht te winnen in Brazilië.

Hamilton stelde twee weken geleden in Mexico al zijn vijfde wereldtitel veilig. Mercedes kan dit weekend bij de voorlaatste race van het seizoen ook de constructeurstitel veroveren. Alleen als Ferrari dertien punten inloopt op het Duitse team, is het kampioenschap voor constructeurs nog niet beslist.

De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 18.10 uur. Vorig jaar ging de overwinning naar Vettel, die destijds het podium deelde met Bottas (tweede) en Räikkönen (derde). De top vijf werd toen gecompleteerd door Hamilton en Verstappen.