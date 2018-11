Max Verstappen heeft een goed gevoel overgehouden aan de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Brazilië, al leidde een olielek in de tweede sessie ertoe dat hij minder rondjes kon rijden dan gepland.

Verstappen zette vrijdag in de eerste vrije training de snelste tijd neer (1.09,011). Die prestatie kon hij in een rommelige tweede training niet evenaren. Met een rondje van 1.09,339 werd hij daarin vijfde achter Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo.

De mindere prestatie in de late sessie had volgens de 21-jarige coureur mede te maken met een technisch mankement. "Er bleek een olielek te zitten en een half uur voor de start van de training kwamen ze erachter dat er ook echt wat was gescheurd", zei Verstappen bij Ziggo Sport. "Dus moest de motor eraf en hebben ze het gerepareerd."

De Nederlander kon daardoor ongeveer tien rondjes minder rijden dan gehoopt. "Daardoor moest ik mijn programma versneld doorlopen. Ik had ook nog wat verkeer tijdens mijn run op de supersofts. Dus ideaal was die sessie niet."

Verstappen denkt niet voor pole te kunnen gaan

Door de uitstekende eerste vrije training ziet Verstappen het vervolg van het raceweekend in São Paulo niettemin met vertrouwen tegemoet. "Het eerste gevoel is heel goed. In de tweede sector lag ik vier tienden los bij de rest, dat voelde gewoon heel goed aan."

De laatste sector op het circuit van Interlagos is echter niet in het voordeel van Red Bull. Het rechte stuk loopt daar omhoog en dat leidt normaal gesproken tot tijdverlies ten opzichte van Mercedes en Ferrari.

Verstappen verwacht zaterdag met Red Bull-collega Ricciardo dan ook niet voor poleposition te kunnen gaan. "Dan moeten we in de kwalificatie 3,5 tienden voorliggen voor we de laatste sector ingaan. Normaal gesproken staan wij als team vijfde en zesde op de grid, maar je weet het nooit. Als iemand een foutje maakt, moeten we dat afstraffen."

De derde vrije training is zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd, drie uur later volgt de kwalificatie. De race op zondag start om 18.10 uur.