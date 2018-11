Robert Kubica heeft de mogelijkheid om volgend seizoen terug te keren in de Formule 1, meldt Autosport.com. De 33-jarige coureur heeft een aanbod op zak voor een racestoeltje bij Williams, maar kan ook als reservecoureur bij Ferrari aan de slag.

De voormalig coureur van Sauber en Renault wil in gesprek met de website niet in detail treden, maar zegt wel snel de knoop door te zullen hakken.

"Ik neem snel een besluit en dat doe ik op gevoel. Ik ben er wel bijna uit", meldde hij in São Paulo. Daar is de Formule 1 neergestreken voor de voorlaatste race van dit seizoen, de Grote Prijs van Brazilië.

"Ik zit in een comfortabele positie, want de bal ligt nu bij mij. Ik ga afwegen of de wens om terug te keren in de Formule 1 groter is dan een ander mooi project."

Kubica moest lang revalideren na zware crash

Kubica fungeert dit jaar als test- en reserverijder bij Williams. De Pool moest in 2011 abrupt afscheid nemen van de Formule 1, nadat hij ernstig arm- en handletsel had opgelopen door een zware crash in een rally in Italië.

Hij moest lang revalideren voordat hij weer in een raceauto kon stappen. Kubica behoorde destijds tot een van de grote beloften in de koningsklasse en won namens Sauber in 2008 de Grand Prix van Canada.

Williams rijdt dit jaar met de Canadees Lance Stroll en de Rus Sergey Sirotkin. Die twee coureurs haalden samen pas zeven punten.