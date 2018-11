Max Verstappen heeft vrijdagavond in een rommelige tweede vrije training voor de Grand Prix van Brazilië de vijfde tijd neergezet. Valtteri Bottas was de snelste op het circuit van Interlagos.

De 21-jarige Verstappen hoopte direct de baan op te gaan voor de tweede sessie, maar stond vanwege een olielek lange tijd stil in de pits. Drie kwartier voor het einde waren de problemen verholpen en kon Verstappen alsnog in actie komen.

De Red Bull Racing-coureur klokte op supersofts een snelste tijd van 1.09,339, al werd hij in die ronde wel gehinderd door Lance Stroll van Williams. Verstappen was iets langzamer dan in de eerste sessie, toen hij verantwoordelijk was voor de snelste tijd (1.09,011).

Mercedes-coureur Bottas was dit keer de snelste met 1.08,846. De top vijf werd gecompleteerd door zijn teamgenoot Lewis Hamilton (1.08,849), Ferrari-coureur Sebastian Vettel (1.08,919), Daniel Ricciardo van Red Bull Racing (1.09,164) en dus Verstappen.

De training lag al snel stil vanwege een harde crash van Nico Hülkenberg. De 31-jarige Duitser van Renault verloor bij het opkomen van het rechte stuk de controle over zijn auto en kwam tegen de vangrail tot stilstand. Hij kon zijn auto ongedeerd verlaten.

Mercedes kan constructeurstitel veiligstellen

Verstappen boekte twee weken geleden in Mexico zijn tweede overwinning van het seizoen, maar hij verwacht in Brazilië niet mee te doen om een podiumplek. De Limburger kwam vorig jaar als vijfde over de finish.

Hoewel Verstappen slechts de helft van de tweede training meemaakte, heeft hij veel vertrouwen voor de rest van het weekend. "Ik was vanaf het begin tevreden met de auto, dat bleek wel uit de snelste tijd die ik in de eerste vrije training reed. De balans van de auto is goed", zei hij na afloop.

De strijd om de wereldtitel bij de coureurs is al beslist - Hamilton kroonde zich twee weken geleden bij de Grand Prix van Mexico voor de vijfde keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen - en Mercedes kan in Brazilië ook de constructeurstitel veiligstellen.

Alleen als Ferrari dertien punten inloopt op het Duitse team, is het kampioenschap voor constructeurs nog niet beslist.

Zaterdag om 15.00 uur staat de derde training op het programma op het circuit van Interlagos, om 18.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 18.10 uur gaan de lichten op groen voor de race.