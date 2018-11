Max Verstappen schaart zich achter de woorden van Helmut Marko, die vorige week zei dat Red Bull Racing volgend jaar met de nieuwe Honda-motoren een gooi naar de wereldtitel kan doen.

"We liegen niet en willen ook niet zomaar iets de wereld in helpen", zegt Verstappen vrijdag tegen Motorsport. "De data van Honda zijn erg goed."

Marko zei een week geleden dat Red Bull het doel heeft om van Verstappen (21) de jongste wereldkampioen ooit te maken. Daar heeft de Limburger nog twee jaar de tijd voor.

"We mikken al op 2019", aldus Marko. "We weten dat het eerste jaar met een nieuwe motorleverancier niet makkelijk wordt. Maar ik heb tegen iedereen gezegd dat het ons streven is om volgend jaar voor de wereldtitel te gaan."

Verstappen plaatst wel een kanttekening. "Het hangt er ook vanaf hoe de andere teams hun auto's kunnen verbeteren. We kunnen alleen maar afwachten."

Red Bull verwacht niet dat het bij de eerste races van 2019 al om de zege kan strijden. "Ik ben realistisch", zegt Verstappen. "In het begin zullen we wat power tekortkomen. Maar het zal zeker beter zijn dan de motor die we nu hebben."

"Het gat zal daardoor een stuk kleiner zijn", stelt de vijfvoudig Grand Prix-winnaar. "We moeten gewoon zo goed mogelijke resultaten boeken en niet te veel punten verliezen in het begin van het seizoen."

Verstappen weet nog niet of hij zelf klaar is voor titelstrijd

Verstappen kon geen antwoord geven op de vraag of hij zelf al goed genoeg is om een jaar lang om de wereldtitel te strijden. "Of ik er klaar voor ben? Dat weet je nooit zeker. Misschien wel, misschien niet."

"Maar ik denk van wel. Ik heb inmiddels bijna vier jaar ervaring in de Formule 1. Lewis Hamilton deed in zijn eerste seizoen al mee om de titel", weet Verstappen.

"Maar pas als ik een auto heb die goed genoeg is, kan ik daadwerkelijk voor de titel gaan. Tot nu toe heb ik alleen tegen mijn teamgenoot gestreden."

Er staan voor Verstappen dit jaar nog twee races met de Renault-motor op het programma. Zondag om 18.10 uur begint de Grand Prix van Brazilië en over twee weken is de slotrace in Abu Dhabi.