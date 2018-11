Valtteri Bottas wil zondag alleen winnen als hij de snelste is in de Grand Prix van Brazilië. De coureur van Mercedes zegt dat hij niet geïnteresseerd in een cadeautje van teamgenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton.

"Ik hoef niet te winnen als de zege mij cadeau gedaan wordt", zegt Bottas in aanloop naar de Grand Prix in Brazilië tegen Crash. "Ik wil winnen omdat ik de beste coureur ben."

Tijdens de Grand Prix van Rusland kreeg Bottas stalorders om de leiding af te staan aan Hamilton, die daardoor zijn voorsprong in de WK-stand ten opzichte van Sebastian Vettel uitbreidde. Ook in andere races ging de Fin aan de kant om de kansen van de Brit te vegroten.

Hamilton stelde twee weken geleden in Mexico zijn vijfde wereldtitel veilig. In de laatste Grands Prix van het jaar staat er daarom niets meer op het spel voor hem.

Tegenover Motorsport zegt Hamilton dat hij niet van plan is om Bottas de winst cadeau te doen. "Het team gaat die call niet maken. Het zou Valtteri ook geen goed doen om op zo'n manier te winnen."

Bottas heeft goed gevoel voor race op Interlagos

Mercedes kan in de slotfase van het seizoen nog de constructeurstitel veiligstellen. Het Duitse team heeft een riante voorsprong van 55 punten op Ferrari. Bottas (227 punten) is nog met Kimi Räikkönen (236) en Max Verstappen (216) verwikkeld in de strijd om de derde plaats achter Hamilton en Vettel.

"We komen naar Brazilië met de wetenschap dat we de race kunnen winnen", vertelt Bottas. "Dat zorgt voor een goed gevoel. We willen zo goed mogelijk presteren."

Alleen als Ferrari op Interlagos dertien punten inloopt op Mercedes, is het kampioenschap voor constructeurstitel nog niet beslist. "We weten dat de kans groot is dat we de titel hier veilig kunnen stellen", aldus Bottas die dit jaar nog geen race heeft gewonnen.

"Het wordt niet makkelijk voor me om Lewis hier te verslaan, dat geldt natuurlijk voor elke race. Ik zal ook de rode auto's en de Red Bulls achter me moeten houden, maar ik voel me goed."

De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Brazilië beginnen vrijdag om 14.00 en 18.00 uur. Ook zaterdag om 15.00 is er een oefensessie, om 18.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 18.10 uur gaan de lichten op groen voor de race.