Assen heeft donderdag toegegeven dat Zandvoort een voorsprong heeft wat betreft het organiseren van een Formule 1-race in 2020. De Drenten hopen echter stiekem dat zij alsnog de voorkeur krijgen.

Eigenaar Prins Bernhard van Oranje van het circuit in Zandvoort claimde eind vorige week dat de Formule 1 via een brief van het Formula One Management (FOM) hem toezeggingen heeft gedaan voor een race in 2020.

Jos Vaessen deed daarop namens The Netherlands Grand Prix Foundation, die de Formule 1 naar Assen wil halen, navraag bij het FOM, maar die ontkenden volgens hem alles.

"Ik denk nu dat die brief van het FOM er wel is. Zandvoort heeft een voorsprong”, zegt hij nu tegenover het Dagblad van het Noorden.

"Dat neemt echter niet weg dat als Zandvoort het niet lukt, wij op het vinkentouw zitten."

'We moeten niet in paniek raken'

Voorzitter Arjan Bos van de stichting Circuit van Drenthe geeft de hoop dat er over twee jaar Formule 1-auto's op het TT-circuit rijden eveneens nog niet op

"We moeten niet in paniek raken. We gaan eerst in kaart brengen hoe de situatie is. We blijven overleggen met het FOM en de andere instanties voor de Formule 1", vertelt hij tegenover het Dagblad van het Noorden.

"Aan het circuit in Zandvoort hoeft weinig te gebeuren, maar in de faciliteiten bij de baan moeten miljoenen worden geïnvesteerd. In Assen is dat al voor elkaar."

Prins Bernhard liet maandag weten dat hij denkt binnen een aantal maanden medewerking van alle betrokken partijen te hebben en dat alle knopen op het gebied van financiën en infrastructuur dan zijn doorgehakt.

"Het FOM vraagt een fee van 20 miljoen euro en daarnaast moet er nog voor ruim 40 miljoen verbouwd worden. Dat geld moet grotendeels van sponsors komen. Is het geld er, dan is het nog de vraag of alles voor 2020 klaar kan zijn", aldus Bos.

'Eind 2019 maken we TT-baan klaar voor Formule 1'

Assen is van plan om gelijk in te springen als het Zandvoort niet lukt de miljoenen bijeen te sprokkelen en de faciliteiten te realiseren.

"Aan het einde van volgend jaar maken we de TT-baan klaar voor de Formule 1. Dat hebben we deze week besloten", geeft Bos te kennen.

"Wij hebben voor die 20 miljoen euro al garantstellingen van sponsors. Dat geld zullen we moeten terugverdienen met kaartverkoop en hospitality", voegt Vaessen daaraan toe.

Door de grote populariteit van Max Verstappen is de roep om een Nederlandse Grand Prix de laatste jaren sterk toegenomen. Er werd ook gespeculeerd over een stratenrace in Amsterdam of Rotterdam, maar die plannen werden nooit concreet.

Tussen 1952 en 1985 werd er jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een Formule 1-race gehouden in Zandvoort. Na 1985 kregen de Noord-Hollanders het budget niet meer rond.