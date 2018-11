Max Verstappen acht zichzelf niet in staat om zondag de Grand Prix van Brazilië te winnen. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing denkt dat het zelfs bijna onmogelijk wordt om op het podium te eindigen.

"Normaal gezien gaat het me niet lukken om hier te winnen. Natuurlijk, ik ga mijn best doen, maar je hebt hier niet genoeg bochten om ons tekort op de rechte stukken goed te maken", zegt hij donderdag tegen het AD.

"Dat zagen we vorig jaar ook al in Brazilië. En zoveel is hier vol gas, dat het ons nog meer pijn gaat doen. En dan gaat het circuit ook nog eens extreem omhoog."

Verstappen reed twee jaar geleden op het Autódromo José Carlos Pace, ook wel bekend als Interlagos, een van de indrukwekkendste races uit zijn loopbaan door na een sublieme inhaalrace in de regen nog als derde te finishen.

"Ik denk dat het droog gaat zijn op zondag. Misschien moet ik dus maar een regendansje doen", lacht de Limburger, om vervolgens weer serieus op zijn kansen in te gaan.

"Normaal gezien word ik vijfde of zesde, als er niks geks gebeurt. Ik moet realistisch zijn, dit is niet ons circuit. Als het meezit, zit het mee. Een beetje qua weer, maar ook puur hoe andere teams het voor elkaar hebben. Al zal Mercedes ook gewoon vol gas gaan, hoor."

'Derde plaats heb je helemaal niks aan'

Verstappen maakt door zijn goede resultaten van de afgelopen weken - hij won de voorbije Grand Prix in Mexico - nog volop kans op de derde plaats in de WK-stand, maar dat interesseert hem weinig.

"Of ik nu tweede, vijfde of derde word; het maakt me allemaal niet uit. Dan moet ik ook nog naar het gala (van de FIA, red.) toe straks", vertelt hij met een knipoog.

"Ik zou ook niet blij zijn met een zilveren of bronzen medaille. Wat moet ik daarmee? Alsof ik over vijftien, twintig jaar terugkijk en denk: dat seizoen ben ik derde geworden. Heb je helemaal niks aan. De eerste plaats telt alleen maar, dat wordt altijd opgeschreven."

Verstappen bezet op dit moment met 216 punten de vijfde plaats in de WK-stand, achter Valtteri Bottas (227 punten), Kimi Räikkönen (236 punten), Sebastian Vettel (294 punten) en de al tot wereldkampioen gekroonde Lewis Hamilton (358 punten).

Er staan dit seizoen nog slechts twee Grands Prix op het programma. Na de GP van Brazilië (start: zondag om 18.10 uur), wordt er op zondag 25 november ook nog geracet in Abu Dhabi.