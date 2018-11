Sebastian Vettel baalt er nog steeds stevig van dat Lewis Hamilton twee weken geleden in Mexico de wereldtitel in de Formule 1 veiligstelde, maar de Duitser wil die teleurstelling in de laatste twee races van het seizoen aan de kant schuiven om Ferrari aan de constructeurstitel te helpen.

"Ik heb nog steeds een missie en ik wil nog steeds races winnen. Dat is niet veranderd", aldus Vettel donderdag op een persconferentie op het circuit van Interlagos, waar zondag de Grand Prix van Brazilië wordt verreden.

"De laatste race was een bittere pil om te slikken en die pijn zal ik in de winter waarschijnlijk ook nog wel voelen. Maar nu opgeven is geen optie."

Vettel leek aan het begin van het seizoen de favoriet voor de wereldtitel, maar de kopman van Ferrari zakte in het tweede deel van het jaar weg. Mede daardoor kon Hamilton in Mexico zijn vijfde WK-titel vieren. Het verschil met de nummer twee Vettel is 64 punten met nog GP's in Brazilië en Abu Dhabi te gaan.

De strijd om de constructeurstitel is nog niet beslist, al staat Mercedes er wel goed voor. Als Ferrari er op Interlagos niet in slaagt om dertien punten méér te pakken dan het Duitse team, is Mercedes voor het vijfde jaar op rij de beste renstal in de Formule 1.

"Deze titel is heel belangrijk voor ons", doelt Vettel ook op het feit dat Ferrari in 2008 voor het laatst wereldkampioen werd. "We zullen in de komende twee races proberen zoveel mogelijk punten te pakken en hopelijk is dat genoeg. We hebben in ieder geval weer het volledige vertrouwen in onze auto."

'Ergens is er iets misgegaan dit seizoen'

Vettel won dit seizoen de eerste twee races van het seizoen en leek ook lang de snelste auto te hebben, maar Hamilton won maar liefst zes van de laatste negen GP's.

"Er zijn dit jaar zeker dingen gebeurd waar we als team, en als individu, van kunnen leren, zodat we het volgend jaar beter zullen doen", zegt de viervoudig wereldkampioen. "Het is duidelijk dat er ergens wat is misgegaan, we ontwikkelden ons niet in de juiste richting."

Vettel benadrukt dat er geen hoofdschuldige aan te wijzen is. "Het is niet expres gebeurd. Maar het is nu wel aan ons om het te recht te zetten en ervoor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Het is duidelijk dat we beter kunnen zijn dan we dit jaar waren. Al is dat niet zo simpel als het klinkt."

De Grand Prix van Brazilië, die vorig jaar gewonnen werd door Vettel, begint zondag om 18.10 uur Nederlandse tijd. In aanloop naar de race staan vrijdag de eerste twee vrije trainingen op het programma en volgen zaterdag de derde oefensessie en de kwalificatie.