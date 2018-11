Lewis Hamilton geniet volop van de manier waarop Valtteri Bottas en hij met elkaar omgaan bij Mercedes. De kersverse wereldkampioen in de Formule 1 spreekt van een unieke samenwerking met de Fin.

"We hebben gewoon enorm veel respect voor elkaar. Ik zie hoe hard hij werkt en andersom ook. We spelen onderling geen spelletjes om beter te zijn dan de ander en werken echt samen", zegt Hamilton donderdag tegen Motorsport.com.

"Soms kom ik dingen tegen bij de set-up van de auto en dat deel ik dan met hem. Ik kan ook goed met hem praten. Op het gebied van respect en teamwork is het waarschijnlijk de beste samenwerking ooit in de Formule 1."

Hamilton, die Bottas sinds begin 2017 als teamgenoot heeft, won dit seizoen al negen races en had vorige maand in Mexico aan een vierde plek genoeg om zijn vijfde wereldtitel veilig te stellen.

In tegenstelling tot de Brit kent Bottas een veel minder seizoen. De Fin was in geen enkele Grand Prix de beste en beleefde in Rusland een pijnlijk moment toen hij leidde, maar teamorders kreeg om Hamilton te laten passeren.

'Bottas is echt belangrijk geweest'

Volgens de 33-jarige Hamilton is de vier jaar jongere Bottas ondanks zijn mindere prestaties erg van waarde voor Mercedes.

"Hij begon heel sterk en had het vervolgens wat moeilijker. In Bakoe incasseerde hij bijvoorbeeld ook een behoorlijke tik. Hij verdiende toen de overwinning, maar kreeg te maken met een lekke band", zegt hij.

"Er zijn dit seizoen echt momenten geweest waarop hij belangrijk was bij overwinningen. Ik ben heel, heel dankbaar dat hij mijn teamgenoot is en dat hij me zo heeft geholpen bij het bereiken van mijn droom."

Seizoen gaat zondag verder in Brazilië

Het huidige Formule 1-seizoen telt nog twee races. Komend weekend strijken de coureurs neer in Brazilië en twee weken later staat in Abu Dhabi de laatste Grand Prix van 2018 op het programma.

In de WK-stand is Sebastian Vettel van Ferrari achter wereldkampioen Hamilton al zeker van de tweede plaats. Bottas is achter Vettels teamgenoot Kimi Räikkönen de nummer vier, maar kan nog stijgen naar plek drie, de positie waarop hij vorig jaar eindigde namens Mercedes.

De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 18.10 uur Nederlandse tijd. In aanloop naar de race staan vrijdag de eerste twee vrije trainingen op het programma en volgen zaterdag de derde oefensessie en de kwalificatie.