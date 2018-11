Viervoudig wereldkampioen Alain Prost denkt dat Lewis Hamilton voor 2019 op zoek moet naar nieuwe motivatie nu hij concurrent Sebastian Vettel heeft afgetroefd in de strijd om een vijfde titel.

Mercedes-coureur Hamilton had vorige maand in Mexico aan een vierde plek genoeg om zich wederom de beste te mogen noemen in de Formule 1.

"Dit jaar konden Hamilton en Vettel geen motivatieproblemen hebben, want ze stonden allebei op vier wereldtitels en wisten dat ze samen zouden strijden om een vijfde", zegt Prost woensdag tegen Autosport.com.

"Nu komt het voor Hamilton aan op persoonlijke motivatie. Gaat hij voor minimaal zeven titels om Michael Schumacher te evenaren? Zijn doel zal in ieder geval zijn om volgend jaar weer wereldkampioen te worden en daarna wel te zien wat er gebeurt."

Volgens de 63-jarige Prost, die wereldkampioen werd in 1985, 1986, 1989 en 1993 en momenteel topadviseur is bij Renault, komen specifieke doelstellingen later. "Soms worden er bijvoorbeeld regels veranderd en kan dat je extra motivatie geven."

'Hamilton kent een van beste seizoenen'

Prost is onder de indruk van wat Hamilton laat zien. Onlangs zei Mercedes-teambaas Toto Wolff al dat Hamilton dit jaar beter dan ooit is en de Fransman kan zich daarin vinden.

"Dit was misschien wel zijn beste seizoen, want er was van begin tot eind tegenstand. Er wordt een mix van stabiliteit en regelmaat verwacht. Ook moet je soms niet geforceerd voor extra punten willen gaan, maar genoegen nemen met een tweede, derde of vierde plek", zegt hij.

"Op een aantal belangrijke plaatsen waar het belangrijk was om vanaf pole te starten, zoals in Singapore, stond hij zijn mannetje. Hij had hier en daar wat geluk, maar dat is normaal in zo'n lang seizoen. Als Vettel een steek liet vallen, was hij extra sterk en gemotiveerd."

Nog twee races in 2018

Het huidige Formule 1-seizoen telt nog twee races. Zondag is de Grand Prix van Brazilië en twee weken later strijken de coureurs neer in Abu Dhabi voor het slotweekend.

In de WK-stand is Vettel achter Hamilton al zeker van de tweede plaats. Vettels teamgenoot Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas (Mercedes) strijden normaal gesproken om plek drie, al maakt Verstappen als nummer vijf in theorie ook nog kans op die plek.

De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 18.10 uur Nederlandse tijd. In aanloop naar de race staan vrijdag de eerste twee vrije trainingen op het programma en volgen zaterdag de derde oefensessie en de kwalificatie.