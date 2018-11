Na zijn overwinning in Mexico hoopt Max Verstappen zondag ook in Brazilië hoge ogen te gooien. Op het circuit van Interlagos zette hij in 2016 een van de mooiste races in zijn carrière neer. Tom Coronel vertelt je alles wat je moet weten over de Grand Prix van Brazilië.

De strijd om de wereldtitel werd twee weken geleden in het voordeel van Lewis Hamilton beslist, maar er is ook in Brazilië genoeg om naar uit te kijken, vindt Coronel. "Hamilton is niet een coureur die cadeautjes geeft. Maar ik denk dat Verstappen ook hier de strijd met hem aangaat."

Een herhaling van Verstappens zege in Mexico lijkt op voorhand uitgesloten. Dat circuit is veel bochtiger en ook de hoogte van de baan was in het voordeel van Red Bull Racing. Vorig jaar werd de race in Sao Paulo gewonnen door Sebastian Vettel. Verstappen eindigde vrij roemloos als vijfde.

"Maar de Red Bull van nu is duidelijk beter dan een jaar geleden. En ook in de Verenigde Staten kon Verstappen de strijd aangaan met de topteams", doelt Coronel op de tweede plaats van de Nederlander van drie weken geleden. "Een vergelijkbare strijd is in Brazilië ook mogelijk."

De WTCR-coureur voorspelt een zege voor Vettel in Brazilië. "Hij heeft de beste auto en voelt geen druk meer nu het WK beslist is. Achter hem zal Verstappen met Hamilton, Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen strijden om de overige podiumplekken", zegt hij.

"Verstappen zit de laatste maanden in een heel goede flow. Ik heb altijd gezegd dat hij een ruwe diamant is, maar nu wordt hij in snel tempo een geslepen diamant. Ik snap wel waarom Daniel Ricciardo vertrekt bij Red Bull, hij had wel in de gaten dat hij deze strijd binnen het team nooit ging winnen."

Volgens Coronel zou Verstappen nu bij vrijwel ieder team de nummer één zijn. "Alleen Hamilton zou de strijd wel met hem aandurven. Vettel? Nee, dat is knäckebröd voor Max."

Starttijden GP Brazilië Eerste training: vrijdag 14.00 uur

Tweede training: vrijdag 18.00 uur

Derde training: zaterdag 15.00 uur

Kwalificatie: 18.00 uur

Race: zondag 18.10 uur

Mercedes aast op constructeurstitel

Hamilton wil twee weken na zijn kampioenschap opnieuw feestvieren. Met Mercedes kan hij in Brazilië de titel bij de constructeurs pakken.

Als Ferrari er op Interlagos niet in slaagt om dertien punten méér te pakken dan het Duitse team, dan is Mercedes voor het vijfde jaar op rij het beste team. De renstal van Hamilton is oppermachtig in het hybridetijdperk dat in 2014 begon.

De vijf titels zouden de op een na langste reeks vormen van een team in de Formule 1. Ferrari pakte tussen 1999 en 2004 zes constructeurstitels op rij.

'Interlagos zware belasting voor nekspieren coureurs'

Autódromo José Carlos Pace (zoals het circuit in de wijk Interlagos in Sao Paulo officieel heet) stond in 1973 voor het eerst op de Formule 1-kalender. Sindsdien maakt Brazilië onafgebroken deel uit van de Formule 1, al werd er tien keer geracet op Jacarepagua in Rio de Janeiro.

Sinds 1990 is Interlagos weer vaste prik en valt de baan nauwelijks weg te denken uit de sport. "Ik heb er zelf helaas nog nooit geracet", zegt de 46-jarige Coronel. "Maar ik zou deze baan nog erg graag een keer afvinken."

"Het is een van de weinige circuits waar de auto's linksom rijden. Dat zorgt ervoor dat de belasting op de nekspieren heel anders is dan bij de meeste circuits."

Er zijn volgens Coronel voldoende mooie plekken op het circuit. "In de eerste combinatie bochten kan je echt het verschil maken. In het bochtige middendeel zijn er veel lijnen die je kunt rijden. En ook in de laatste bocht voor start/finish is inhalen goed mogelijk."

Laatste tien winnaars GP Brazilië 2017: Sebastian Vettel (Duitsland/Ferrari)

2016: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2015: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2014: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2012: Jenson Button (Groot-Brittannië/McLaren)

2011: Mark Webber (Australië/Red Bull)

2010: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2009: Mark Webber (Australië/Red Bull)

2008: Felipe Massa (Brazilië/Ferrari)

Regen niet uitgesloten in raceweekend

Op vrijdag tijdens de eerste trainingen lijkt het droog te blijven, maar voor zowel zaterdag als zondag wordt er neerslag voorspeld in Sao Paulo.

Twee jaar geleden imponeerde Verstappen met een derde plaats in een regenrace. Na een pitstop schoof hij in de slotrondes op van de zestiende plek naar het podium. De manier waarop hij zijn auto uit de bandenstapel hield - nadat hij even de controle over het stuur leek te verliezen - was bovendien erg indrukwekkend.

"Die race was echt ongehoord", vindt Coronel. "De Brazilianen noemden hem toen 'de nieuwe Senna' en hij werd direct de publiekslieveling daar."