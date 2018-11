De Formule 1 heeft woensdag bevestigd dat er vanaf 2020 een Grand Prix in Vietnam wordt gehouden. De koningsklasse van de autosport gaat in de hoofdstad Hanoi een stratenrace organiseren.

De eerste race in Vietnam zal in april 2020 worden verreden. Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, heeft een contract voor meerdere jaren getekend met de lokale overheid.

"Dit is de eerste nieuwe racelocatie die door Liberty Media wordt aangekondigd", meldt het bedrijf dat sinds eind 2016 eigenaar is van de Formule 1. "Hiermee laten we onze grote betrokkenheid zien bij de Aziatische regio, waar al races worden gehouden in Singapore, China en Japan." Ook de landen Bahrein en Abu Dhabi in het Midden-Oosten staan op de huidige Formule 1-kalender.

In de citadel van Hanoi wordt woensdag een grote ceremonie gehouden om de komst van de Formule 1 te vieren. Het circuit in de stad wordt 5,565 kilometer lang.

'Hanoi is enerverende stad met grote toekomst'

"We zijn erg verheugd dat we kunnen bekendmaken dat Hanoi een Grand Prix gaat organiseren", meldt voorzitter Chase Carey op de website van de Formule 1. "Sinds Liberty Media betrokken is bij deze sport, zijn er gesprekken gaande over nieuwe locaties die de aantrekkingskracht van de Formule 1 kunnen vergroten."

"De Grand Prix van Vietnam is een realisatie van die ambitie. We zijn erg enthousiast om in Hanoi te zijn, een van de meest enerverende steden ter wereld met een rijke historie en een grote toekomst."

Vorig jaar verdween de Grand Prix van Maleisië na elf jaar van de Formule 1-kalender. Eerder deze eeuw werden er ook kortstondig Grands Prix in de Aziatische landen Zuid-Korea en India gehouden.