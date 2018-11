De Formule 1 heeft woensdag bevestigd dat er vanaf 2020 een Grand Prix in Vietnam wordt gehouden. De koningsklasse van de autosport gaat in de hoofdstad Hanoi een stratenrace organiseren.

De eerste race in Vietnam zal in april 2020 worden verreden. Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, heeft een contract voor meerdere jaren getekend met de lokale organisator Vingroup.

In augustus liet de Formule 1 al weten dat de gesprekken met de regering van Vietnam in een vergevorderd stadium waren. "Dit is de eerste nieuwe racelocatie die door Liberty Media wordt aangekondigd", meldt het bedrijf dat sinds eind 2016 eigenaar van de Formule 1 is.

"Hiermee laten we onze grote betrokkenheid zien bij de Aziatische regio, waar al races worden gehouden in Singapore, China en Japan." Ook de landen Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten in het Midden-Oosten staan op de huidige Formule 1-kalender.

In de citadel van Hanoi wordt woensdag een grote ceremonie gehouden om de komst van de Formule 1 te vieren. Het circuit in het westen van de stad wordt 5,565 kilometer lang en wordt deels over bestaande en deels over nieuw aan te leggen wegen verreden.

De Duitse circuitontwerper Hermann Tilke heeft geholpen om de racebaan te creëren. Het circuit in Hanoi heeft een lang recht stuk van 1,5 kilometer, maar ook diverse trage bochten waar veel inhaalmogelijkheden liggen. "We verwachten hier spannende races die het uiterste vergen van de coureurs. Het zal zeker geen optocht worden", schrijft de Formule 1.

'Hanoi is enerverende stad met grote toekomst'

"We zijn erg verheugd dat we bekend kunnen maken dat Hanoi een Grand Prix gaat organiseren", meldt voorzitter Chase Carey op de website van de Formule 1. "Sinds Liberty Media betrokken is bij deze sport, zijn er gesprekken gaande over nieuwe locaties die de aantrekkingskracht van de Formule 1 kunnen vergroten."

"De Grand Prix van Vietnam is een realisatie van die ambitie. We zijn erg enthousiast dat we naar Hanoi gaan, een van de meest enerverende steden ter wereld met een rijke historie en een grote toekomst."

Vorig jaar verdween de Grand Prix van Maleisië na elf jaar van de Formule 1-kalender. Eerder deze eeuw werden er ook kortstondig races in de Aziatische landen Zuid-Korea en India gehouden.

"Hanoi is een perfecte plaats voor een Formule 1-race", zegt Carey over de stad die ruim 6,5 miljoen inwoners telt. "Deze Grand Prix wordt echt een hoogtepunt op de kalender."

'Vietnam een van snelst groeiende economieën ter wereld'

Nguyen Duc Chung, de burgemeester van Hanoi, is erg gelukkig met de komst van de Formule 1 naar zijn stad. "We zijn er trots op dat we de bijzondere combinatie van oude geschiedenis en onze moderne stad aan de wereld kunnen laten zien", zegt hij.

"Het toont de mogelijkheden van Vietnam, een van de snelst groeiende economieën ter wereld, om een evenement van dergelijke omvang te organiseren. Hierdoor zullen nog meer toeristen de weg naar Vietnam weten te vinden."

De Formule 1-kalender van dit jaar telt al een recordaantal van 21 races en ook de voorlopige kalender van 2019 bevat 21 Grands Prix.

De Amerikaanse stad Miami probeert om vanaf 2020 met een stratencircuit een plek op de Formule 1-kalender te veroveren. In Nederland hopen de circuits in Zandvoort en Assen vanaf dat jaar een race te mogen organiseren.