Max Verstappen leeft met een goed gevoel toe naar de Braziliaanse Grand Prix van zondag. De Red Bull Racing-coureur put vertrouwen uit zijn zege van ruim een week geleden én zijn eerdere prestaties op het circuit van Interlagos.

"Over het algemeen ligt Interlagos onze auto niet echt, maar na er in 2016 op het podium gefinisht te zijn en na de winst afgelopen GP in Mexico, is alles mogelijk in de race", zegt Verstappen dinsdag op zijn eigen site.

"Ik heb er mooie gevechten en inhaalacties gehad en hoop op wederom een spannende race. Je hoort de Braziliaanse fans enorm goed en omdat de krappe startgrid zo dicht bij de tribune ligt, kun je hun gejuich horen als je op de grid staat."

De 21-jarige Verstappen maakte vorige week zondag indruk in Mexico, waar hij soeverein naar de winst reed in de race waarin Mercedes-coureur Lewis Hamilton dankzij een vierde plek zijn vijfde wereldtitel veiligstelde.

Bij de Braziliaanse Grand Prix van twee jaar geleden imponeerde de Limburger eveneens door in de stromende regen dankzij enkele fraaie inhaalacties op te rukken naar de derde plaats.

Nog twee races in 2018

Het huidige Formule 1-seizoen telt nog twee races. Twee weken na de Grand Prix in Brazilië strijken de coureurs neer in Abu Dhabi voor het slotweekend.

In de WK-stand is Sebastian Vettel van Ferrari achter wereldkampioen Hamilton al zeker van de tweede plaats. Vettels teamgenoot Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas (Mercedes) strijden normaal gesproken om plek drie, al maakt Verstappen als nummer vijf in theorie ook nog kans op die plek.

De top zes wordt gecompleteerd door Verstappens Red Bull-collega Daniel Ricciardo, die de laatste weken veel pech kent en in Mexico uit emotie riep de laatste twee races niet te willen rijden. Daar kwam hij onlangs op terug.

De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 18.10 uur Nederlandse tijd. In aanloop naar de race staan vrijdag de eerste twee vrije trainingen op het programma en volgen zaterdag de derde oefensessie en de kwalificatie.